Trufas de sabores amazônicos já respondem por até 15% do faturamento de lojas no aeroporto de Belém
Rejane Nascimento e Geraldo Gaia começaram a fazer bombons para ajudar nas despesas da faculdade e hoje mantêm três lojas de artigos regionais no Aeroporto Internacional de Belém
Com cerca de 30 sabores inspirados na biodiversidade amazônica, as trufas da loja Doce Pará se transformaram em um dos principais produtos do negócio mantido pelo casal Rejane Nascimento e Geraldo Gaia no Aeroporto Internacional de Belém. Os bombons representam entre 10% e 15% do faturamento dos estabelecimentos e chegam a 40 mil unidades produzidas por mês.
Entre os sabores, o cupuaçu é o campeão de vendas, seguido por combinações como cupuaçu com castanha-do-pará, açaí com tapioca, bacuri e cupuaçu com pimenta. O negócio, que começou com a produção de bombons para ajudar nas despesas da faculdade, hoje usa os doces para apresentar sabores paraenses a turistas que passam por Belém e também em outras cidades, como Brasília e Macapá.
A coragem de empreender
Para Geraldo, um dos maiores desafios foi começar sem saber qual seria o resultado do empreendimento. O negócio precisou ser conciliado com estudos, família e filhos.
“O maior desafio é o fato de empreender e estar iniciando sem saber o que vai acontecer”, declarou. Ele destacou que a confiança no projeto e a fé foram importantes para enfrentar as incertezas.
A possibilidade de levar os produtos para além do Pará ganhou força durante o movimento relacionado à COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), realizada em Belém.
Segundo Geraldo, o evento fez o casal perceber que os produtos poderiam ser utilizados para apresentar a biodiversidade amazônica a viajantes de outras partes do país e do mundo.
“Por que não outras empresas, outros grupos aeroportuários de grande importância no Brasil acolhessem essa proposta de levar o doce para fora, levar o que tem da região amazônica para estar divulgando isso para o Brasil e para o mundo?”, declarou.
Cupuaçu é o sabor preferido
A expansão levou os produtos para outros aeroportos, como os de Macapá e Brasília. Geraldo explicou que a estratégia também atende ao interesse de turistas que procuram produtos capazes de representar a região.
Ele destacou a valorização de produtos regionais e naturais como um dos diferenciais da marca. “A gente fez com que a gente abrisse os nossos olhos e levar, expandir esse nosso negócio para outras regiões”, disse.
Entre os cerca de 30 sabores disponíveis, estão cupuaçu, cupuaçu com castanha-do-pará, bacuri, bacuri com castanha, açaí, açaí com tapioca, cupuaçu com queijo e cupuaçu com pimenta. O cupuaçu, porém, ocupa o primeiro lugar na preferência dos consumidores.
“O bombom que faz mais sucesso é o cupuaçu e a castanha. Mas assim, no ranking é o cupuaçu”, informou Rejane. Ela destacou que o sabor também lidera as vendas em Brasília, onde muitos consumidores ainda não conhecem a fruta.
Produto feito para valorizar a fruta
Em Belém, cada bombom custa R$ 6. Segundo Rejane, o produto é o item mais vendido nas lojas, seguido por outros artigos regionais, como farinha, pimentas e biscoitos. Entre os belenenses, o cupuaçu também é o sabor preferido.
Geraldo informou que os bombons representam entre 10% e 15% do faturamento das lojas. Para ele, o diferencial está na composição do produto, que prioriza o sabor da fruta.
“As trufas de cupuaçu são um sucesso. Porque a gente valoriza não o chocolate, mas sim realmente a fruta que está dentro”, destacou.
A produção é realizada pelo próprio casal em uma fábrica que, segundo Geraldo, segue padrões de higiene e as exigências sanitárias.
A produção diária chega a cerca de 2 mil trufas, de segunda a sexta-feira. No mês, a fabricação fica entre 30 mil e 40 mil unidades, com aumento da demanda em períodos de férias. “A gente costuma vender tudo o que a gente produz”, informou.
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