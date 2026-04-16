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Economia

Subvenção ao diesel do governo federal tem efeito limitado nos preços, diz Sindicombustíveis PA

Entidade esclarece que medida visa à estabilidade do mercado e garantia do abastecimento, sem reduzir automaticamente os valores nas bombas

Jéssica Nascimento
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A MP prevê que os estados formalizem adesão ao programa até 22 de abril, sendo que metade do valor da subvenção depende dessa participação. (Foto: Akira Onuma | O Liberal)

A Medida Provisória nº 1.349/2026, que concede subvenção ao diesel, tem como principal objetivo evitar novos aumentos e garantir o abastecimento nacional, segundo esclarecimentos do Sindicombustíveis Pará. A entidade reforça que o benefício atinge primeiramente importadores e distribuidoras, não havendo previsão de redução imediata dos preços ao consumidor final.

A subvenção soma até R$ 1,52 por litro para importadores, mas o diesel importado representa apenas 20% a 25% do mercado nacional, limitando o impacto direto sobre as bombas.

Subvenção busca estabilizar o mercado, não reduzir preço automaticamente

Segundo o Sindicombustíveis Pará, “a medida deve ser compreendida tecnicamente dentro de seu real objetivo econômico: evitar novos aumentos relevantes no preço do diesel, preservar a estabilidade do mercado e assegurar a continuidade do abastecimento nacional”.

O documento destaca que a MP surge diante da pressão do mercado internacional e da elevação do custo de importação, fatores que vinham ameaçando a oferta de diesel e o abastecimento interno. 

“O propósito central da subvenção não é promover redução direta e imediata do preço ao consumidor final, mas sim recompor a viabilidade mínima da importação, impedir desorganização da cadeia de suprimento e evitar novos aumentos abruptos no mercado interno”, afirmou a entidade.

Limitações do impacto da medida

O Sindicombustíveis esclarece que o benefício econômico é direcionado apenas ao importador habilitado, não alcançando imediatamente postos ou consumidores. 

“Significa que não existe qualquer mecanismo de transferência automática ou imediata desse valor às bombas, uma vez que a subvenção somente alcança, em um primeiro momento, o elo da importação”, explica o comunicado.

Além disso, o diesel importado responde por apenas 20% a 25% do consumo nacional

“Mesmo na hipótese ideal de repasse integral ao longo de toda a cadeia, o efeito médio tende a ser substancialmente inferior ao valor nominal da subvenção”, acrescenta o Sindicombustíveis.

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Adesão dos estados e transparência do mercado

A MP prevê que os estados formalizem adesão ao programa até 22 de abril, sendo que metade do valor da subvenção depende dessa participação. A medida também obriga distribuidoras a divulgar semanalmente suas margens brutas na venda de diesel aos postos, criando um mecanismo de transparência e controle do mercado.

“O mecanismo permite maior visibilidade sobre a formação de preços, acompanhamento técnico pelos postos e maior controle social e institucional, reduzindo o risco de absorção do subsídio por aumento artificial de margens intermediárias”, afirma a nota.

O Sindicombustíveis reforçou que a MP nº 1.349/2026 deve ser interpretada como “medida emergencial de estabilização de mercado e garantia do abastecimento, voltada principalmente a evitar novos aumentos decorrentes da retração da importação e da pressão internacional sobre os custos do diesel”. 

A entidade informou que seguirá monitorando a adesão dos estados, a habilitação dos importadores e a transparência das distribuidoras.

 

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