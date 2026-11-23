Semana da Mulher Empreendedora segue até sexta no Ver-o-Peso, em Belém

Aos 59 anos, Rosemaria Pereira sabe que nunca é tarde para aprender. Artesã de Icoaraci, ela trabalha com cerâmica marajoara há 39 anos e participou, nesta segunda-feira (23), da abertura da Semana da Mulher Empreendedora, no Solar da Beira, no Complexo do Ver-o-Peso, em Belém. Em busca de novos conhecimentos para aprimorar o próprio trabalho, ela é uma das participantes da programação, que segue até sexta-feira (27), com oficinas, palestras, rodas de conversa, serviços gratuitos e apresentações culturais.

Em outro momento da trajetória profissional, Vanessa Uchoa, de 34 anos, também chegou ao evento com expectativas. Empreendedora do segmento de cosméticos e moradora da Marambaia, ela participa pela primeira vez de uma programação voltada ao empreendedorismo feminino e procura orientações para fortalecer o negócio e conquistar novos clientes.

As duas representam diferentes etapas do empreendedorismo feminino, mas compartilham o interesse por qualificação e oportunidades de crescimento. “Trabalho com artesanato em cerâmica há 39 anos e acredito que nunca é tarde para aprender mais. Participar de uma programação como essa é importante para buscar qualificação, adquirir novos conhecimentos e aperfeiçoar o nosso trabalho”, afirmou Rosemaria.

A intenção de Vanessa é aproveitar as atividades ao longo da semana para adquirir ferramentas que ajudem a desenvolver a própria empresa. “Quero aproveitar a semana inteira, participar das oficinas, adquirir conhecimentos e entender melhor como posso fazer meu negócio crescer. Acredito que essas oportunidades ajudam a gente a ter mais segurança, melhorar o que já fazemos e buscar novos caminhos para empreender”, disse.

As histórias se encontram na Semana da Mulher Empreendedora, promovida pela Prefeitura de Belém. Entre os temas abordados estão formalização de empresas, organização financeira, precificação e divulgação de produtos nas redes sociais.

Para a secretária de Articulação e Projetos Estratégicos (Seapre), Eliane Feline, a iniciativa também busca alcançar mulheres que ainda não possuem um negócio, mas desejam conquistar independência financeira. “Muitas vezes, essa mulher tem apenas um sonho de empreender, mas precisa de apoio, conhecimento e direcionamento para transformar essa vontade em uma fonte de renda. Queremos alcançar também mulheres que, por suas realidades, não conseguem se encaixar em uma jornada de trabalho convencional e precisam de alternativas para garantir o sustento da família”, explicou.

Eliane ressalta que a capacitação é importante para que os empreendimentos possam crescer de maneira sustentável. “Não importa se o negócio começa em um cômodo da casa, em um pequeno espaço ou pela internet: é importante que essa mulher entenda que ela tem uma empresa, que precisa se organizar, aprender a calcular seus custos, precificar corretamente e se preparar para crescer”, acrescentou.

Gastronomia e novas oportunidades

A programação de abertura também contemplou o setor gastronômico, com o lançamento do Cadastro de Chefs, iniciativa da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem). A ferramenta pretende mapear profissionais da gastronomia, ampliar a divulgação de seus trabalhos e facilitar o acesso a oportunidades em eventos, parcerias e contratação de serviços.

A presidente da Codem, Mariel Mello, destacou que a proposta é dar visibilidade a profissionais que nem sempre conseguem espaço no mercado. “Belém tem uma gastronomia muito rica e um grande número de profissionais que trabalham com a nossa culinária, mas muitas vezes esses talentos não são conhecidos ou não conseguem ter a visibilidade que merecem”, afirmou.

O cadastro será gratuito, por meio do portal Gastronomia Belém, e reunirá informações sobre experiência, especialidades e portfólio dos profissionais. A abertura também contou com uma demonstração gastronômica da chef Daniela Martins, do restaurante Lá em Casa Balcão, que apresentou o Arroz Ver-o-Peso, preparado com ingredientes regionais, como jambu, pescada, castanha-do-pará, camarão rosa e tucupi.

Serviço

A Semana da Mulher Empreendedora segue até sexta-feira (27), no Solar da Beira, com oficinas, palestras, rodas de conversa, serviços, apresentações culturais e atividades voltadas ao fortalecimento dos negócios femininos.

Local: Solar da Beira – Complexo do Ver-o-Peso.

Inscrições: Gratuitas, com 50 vagas por atividade, por meio do formulário on-line: https://forms.gle/8vuAQV5AYDujCiK3A.

Programação:

Terça-feira (24/11) – Ações de inclusão e acessibilidade

Horário: 8h às 18h

Apresentação cultural;

Lançamento do programa Cuidar e Empreender;

Roda de conversa sobre empreendedorismo inclusivo;

Cadastro para emissão da Cipte digital;

Apresentação da ferramenta Meu Guia TEA;

Palestra sobre marketing digital e Marketplace.

Quarta-feira (25/11)

Horário: 8h30 às 18h

Apresentação da banda da Guarda Municipal;

Serviços de auriculoterapia e estética facial;

Oficina temática de velas aromáticas;

Oficina da Força Feminina;

Posse do Conselho Municipal de Mulheres;

Palestra sobre Google Perfil da Empresa e marketing digital.

Quinta-feira (26/11)

Horário: 8h30 às 18h

Roda de conversa sobre empreendedorismo, turismo, legalização de empresas e educação financeira;

Palestra sobre incentivo ao crédito;

Visita guiada para almoço no Boteco da Luna;

Palestra sobre empreendedorismo e formalização de negócios.

Sexta-feira (27/11) – Encerramento

Horário: 8h30 às 19h