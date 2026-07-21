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Samsung Electronics quer criar divisão de robótica e centros de pesquisa no Japão, China e EUA

O vice-presidente executivo da Samsung Electronics, Dongkun Lee, chefiará uma equipe encarregada de elaborar a estratégia da operação. A empresa planeja estabelecer centros de pesquisa nos Estados Unidos, na China e no Japão

Estadão Conteúdo

21 de julho de 2026 às 07:22

( Foto: REUTERS/Yves Herman )

A Samsung Electronics planeja lançar uma divisão de robótica, chamada de Robotics eXperience (RX), com o objetivo de consolidar o setor como um dos principais motores de crescimento futuro.

A divisão RX deve reunir todas as capacidades e vantagens competitivas da empresa na área de robótica, desde o desenvolvimento de estratégias de médio e longo prazo até a criação de tecnologias fundamentais e a comercialização de produtos, informou a empresa sul-coreana nesta terça-feira, 21.

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O vice-presidente executivo da Samsung Electronics, Dongkun Lee, chefiará uma equipe encarregada de elaborar a estratégia da operação. A empresa planeja estabelecer centros de pesquisa nos Estados Unidos, na China e no Japão.

A Samsung é a maior acionista da Rainbow Robotics, uma empresa sul-coreana de robótica fundada em 2011. As ações da empresa registraram alta de 6,7% nesta terça-feira na Bolsa de Seul. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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