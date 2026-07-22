Revisão de carro antes de viajar para Salinas gera economia de até 82%; saiba como

Manutenção preventiva evita panes e reduz custos de viagem durante as férias no litoral paraense. Litro da gasolina comum custa R$ 6,36 em Belém.

Realizar a manutenção preventiva do veículo antes de viajar de Belém para Salinópolis no período de férias garante segurança e uma economia de até 82% em comparação aos consertos corretivos. O cuidado evita panes na estrada durante o trajeto de 440 quilômetros de ida e volta, em um momento no qual o litro da gasolina comum registra preço médio de R$ 6,36 nos postos da capital paraense.

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), coletados entre 12 e 18 de julho, mostram que a gasolina aditivada custa R$ 6,92 e o etanol sai a R$ 4,68 na capital. Na média de todo o estado do Pará, a gasolina comum é vendida por R$ 6,54, a aditivada por R$ 6,85 e o etanol por R$ 4,74.

No trajeto de ida e volta entre Belém e Salinópolis, o consumo médio de combustível varia conforme o perfil do veículo. Em um automóvel com rendimento médio de 10 quilômetros por litro, o percurso de 440 quilômetros consome 44 litros de gasolina comum, gerando uma despesa total de R$ 279,84 em combustível. Caso o motorista viaje sozinho, ele assume integralmente esse valor. Dividindo a conta entre quatro passageiros, o custo cai para R$ 69,96 por pessoa, o que representa uma economia individual de R$ 209,88. Com cinco ocupantes no veículo, a despesa fica em R$ 55,97 por participante, poupando R$ 223,87 por pessoa em relação à viagem solo.

Manutenção preventiva evita consertos caros no veículo

O proprietário de uma oficina mecânica em Belém, Massilon Nascimento, alerta que adiar os reparos eleva os gastos.

"A manutenção preventiva fica 82% mais barata do que a corretiva. Ela deixa o carro sempre em ordem", afirma o empresário.

Em veículos novos, a revisão inicial exige apenas a troca de óleo, filtros e pastilhas de freio. Já em carros com revisões pendentes, os valores sobem. Nascimento apresenta o orçamento de um Ford Ka 2018 que necessitou de reparos corretivos e acumulou um custo total de R$ 4.953,71 entre peças e serviços. "Se o proprietário tivesse feito as revisões preventivas, o valor ficaria em no máximo R$ 1,5 mil ou R$ 1,6 mil", exemplifica o mecânico.

A falta de revisão preventiva pode provocar sérias falhas mecânicas no percurso rodoviário.

"O carro com manutenção irregular dá problema de superaquecimento, de freio na estrada, de direção e até pane no motor", ressalta Nascimento.

Checagem prévia de peças garante segurança na viagem

O engenheiro mecânico Victor Sarmento detalha os itens fundamentais para vistoriar antes de pegar a estrada rumo ao litoral paraense. "Os componentes do veículo que merecem maior atenção para esse tipo de situação serão o óleo do motor, líquido do arrefecimento, a durabilidade dos pneus e a pastilha de freio ou os discos de freio junto com o nível do óleo", orienta Sarmento. O engenheiro lembra que o motorista deve verificar o estepe e as luzes de alerta do painel.

A forma de conduzir o automóvel impacta diretamente no bolso e na preservação mecânica. O aumento da velocidade eleva o consumo de combustível e acelera o desgaste dos pneus no asfalto.

Sarmento recomenda controlar o acelerador para economizar e reduzir o risco de acidentes no trânsito.

"A principal recomendação que eu posso fazer para economizar na viagem é cuidado com a velocidade. Trafegar a 120 km/h em vez de 80 km/h vai adiantar a viagem em apenas alguns minutos, mas aumenta o consumo e o risco de acidentes", destaca o especialista.

Preços médios dos combustíveis em Belém (ANP: 12 a 18/07/2026)

Gasolina comum : R$ 6,36 por litro (19 postos pesquisados)

: R$ 6,36 por litro (19 postos pesquisados) Gasolina aditivada : R$ 6,92 por litro (13 postos pesquisados)

: R$ 6,92 por litro (13 postos pesquisados) Etanol hidratado: R$ 4,68 por litro (7 postos pesquisados)

Preços médios dos combustíveis no Pará (ANP: 12 a 18/07/2026)

Gasolina comum : R$ 6,54 por litro (91 postos pesquisados)

: R$ 6,54 por litro (91 postos pesquisados) Gasolina aditivada : R$ 6,85 por litro (52 postos pesquisados)

: R$ 6,85 por litro (52 postos pesquisados) Etanol hidratado: R$ 4,74 por litro (40 postos pesquisados)

Simulação de custo de combustível no trajeto Belém-Salinas (440 km ida e volta)

Consumo estimado (média de 10 km/l): 44 litros de gasolina comum

(média de 10 km/l): 44 litros de gasolina comum Custo total do combustível (base R$ 6,36/l): R$ 279,84

(base R$ 6,36/l): R$ 279,84 Viajando sozinho : R$ 279,84 por pessoa

: R$ 279,84 por pessoa Dividido entre 4 pessoas : R$ 69,96 por pessoa (economia de R$ 209,88)

: R$ 69,96 por pessoa (economia de R$ 209,88) Dividido entre 5 pessoas: R$ 55,97 por pessoa (economia de R$ 223,87)

Comparativo de custos de manutenção veicular