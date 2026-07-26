Reforma Tributária: empresas do Pará correm para adaptar notas fiscais até agosto

A partir do dia 3 de agosto de 2026, os documentos fiscais eletrônicos emitidos por empresas deixarão de ser aceitos pelos sistemas governamentais se não apresentarem o preenchimento dos campos destinados ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). O fim desse prazo de tolerância operacional gerará a rejeição sistêmica imediata de documentos incompletos, obrigando o setor produtivo do Pará a acelerar com urgência a adequação de seus sistemas de gestão e processos de faturamento.

A medida faz parte do cronograma estabelecido pelo governo federal para 2026, definido pelas autoridades como o primeiro ano de convivência com o novo modelo tributário nacional. Segundo as diretrizes da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS, este período inicial funciona como uma fase de transição e adaptação assistida, estruturada para que os contribuintes ajustem rotinas e documentos antes que a implementação da Reforma Tributária avance de forma definitiva nos anos seguintes.

No Pará, contudo, o nível de preparação para essa nova realidade regulatória ainda se mostra desigual. De acordo com o contador e consultor tributário Cleber Albuquerque, que atua há mais de 15 anos em Belém e Região Metropolitana, as grandes corporações encontram-se em estágio avançado, enquanto os negócios menores demonstram lentidão.

"Tenho observado que as empresas maiores, que possuem sistemas ERP [Enterprise Resource Planning], são mais estruturadas e contam com setores fiscais internos, já entraram numa rotina de revisão de cadastro de produtos, parametrização de documentos fiscais e testes de emissão. Já nas pequenas e médias empresas, o movimento ainda é muito reativo. Muitos empresários entenderam 2026 apenas como um ano de teste e não perceberam que essa etapa exige uma mudança real de sistemas, processos e conferências", relata.

Essa disparidade na organização interna torna-se um gargalo crítico diante do término do prazo estipulado para a validação das notas. Albuquerque destaca que a proximidade da data limite acende um alerta vermelho para as equipes diretivas. "O Comitê Gestor do IBS informou que, a partir do dia 3 de agosto de 2026, os documentos fiscais eletrônicos deixarão de ser aceitos sem o preenchimento do campo do IBS e CBS. Até essa data, o ajuste era tolerado para garantir o efeito operacional direto, mas agora haverá a rejeição sistêmica de documentos incompletos. Isso gera uma preocupação bastante grande nas empresas quanto à obrigatoriedade em relação a esse prazo", adverte o consultor.

Cleber Albuquerque, contador e consultor tributário (Arquivo pessoal)

Apesar do impacto imediato nas operações diárias, as lideranças corporativas devem atentar que, neste momento de 2026, as mudanças dizem respeito principalmente ao cumprimento das chamadas obrigações acessórias e à emissão correta dos documentos fiscais, e não ao pagamento efetivo dos novos tributos. Trata-se de um conjunto de deveres instrumentais exigidos pelo fisco para viabilizar os futuros processos de arrecadação e fiscalização, funcionando como um ensaio geral obrigatório para o mercado antes da cobrança real das alíquotas.

Saiba quais são as cinco frentes de atenção para as empresas em 2026

Para evitar falhas operacionais e mitigar riscos, Cleber Albuquerque resume a preparação necessária em cinco frentes cruciais de trabalho. A primeira envolve a tecnologia, com a revisão profunda de sistemas ERP, emissores fiscais, cadastros de itens e regras tributárias. A segunda foca na documentação fiscal, garantindo o preenchimento exato dos novos campos nas notas. A terceira abrange a governança interna, unindo setores como fiscal, contábil, TI, compras, faturamento e financeiro. A quarta engloba os testes de processos e simulações de cenários para antecipar correções. Por fim, a quinta frente é a capacitação contínua de todos os colaboradores envolvidos. "A reforma deixou de ser um tema exclusivo do departamento tributário e passou a abranger todos os setores da empresa", afirma.

Na prática, o cumprimento dessas rotinas define a regularidade do negócio. O consultor detalha que as obrigações acessórias representam os deveres previstos no Código Tributário Nacional (CTN) no interesse da arrecadação e da fiscalização, como informar dados de remetentes e destinatários com precisão e manter a consistência da escrituração.

"No ano de 2026, as principais obrigações acessórias serão a emissão de documentos fiscais eletrônicos com destaque do IBS e do CBS, o que ocorrerá na nota fiscal eletrônica, na nota fiscal de consumidor eletrônica, no Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e em outros modelos emitidos. Futuramente, haverá também a entrega da Declaração de Regimes Específicos (DR) para setores com tratamento próprio", explica Albuquerque.

A pressa em consolidar esses processos se justifica pelo cenário que aguarda o mercado a partir do próximo ano. Em 2027, a Reforma Tributária encerra sua fase de convivência assistida e ingressa na incidência efetiva dos tributos, com o início da cobrança da CBS, a extinção do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e a introdução do Imposto Seletivo, enquanto o IBS iniciará sua transição com alíquota de 0,05% estadual e 0,05% municipal. "O ano de 2027 já não é mais um período para aprender ou testar, mas sim para operar com segurança. Quem deixar para janeiro de 2027 transformará uma transição administrativa em um risco operacional", adverte o especialista, lembrando ainda que setembro de 2026 será o mês decisivo para as empresas do Simples Nacional escolherem antecipadamente qual regime seguirão no ano posterior.

Indústria paraense busca manter competitividade e aproveitar créditos

O setor industrial do Pará acompanha o cronograma com uma postura de vigilância e adequação estratégica. Alex Carvalho, presidente do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), aponta que uma parcela expressiva das indústrias já migrou do planejamento para a execução, promovendo reconfigurações em sistemas e fluxos comerciais. Contudo, reconhece que outra parte do setor precisa acelerar os preparativos.

"No Pará, esse movimento nacional se traduz em dois eixos de trabalho da Fiepa: apoiar a preparação das cadeias industriais locais para o novo regime de créditos, com atenção especial ao aproveitamento pleno da não cumulatividade em cadeias exportadoras, como mineração, agroindústria, madeira e derivados; e articular com o governo estadual as regras para o uso do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Regional (FNDR) para, em conjunto com o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais (FCBF), garantir a competitividade da indústria do estado", esclarece Carvalho.

Alex Carvalho, presidente da Fiepa (Thiago Gomes / Arquivo O Liberal)

Para a federação, a reconfiguração dos processos internos — envolvendo as áreas fiscal, contábil, de TI e financeira — deve ser encarada pelas fábricas como um investimento em eficiência de longo prazo. Carvalho defende que o novo sistema tem potencial para corrigir distorções históricas que oneram a produção nacional ao eliminar a cumulatividade e desonerar investimentos e exportações. "Em vários setores industriais, a carga tributária efetiva atual já supera a alíquota de referência estimada para o novo Imposto sobre Valor Agregado (IVA) — o que só não é percebido de imediato porque o sistema atual é opaco", avalia o presidente da Fiepa.

Ele pondera, porém, que o setor mantém preocupações quanto aos regulamentos pendentes do IBS, da CBS, do Imposto Seletivo, do FNDR e da lista de produtos que manterão alíquotas positivas de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) junto à Receita Federal (RFB) e ao Comitê Gestor do IBS (CGIBS).

Pequenos negócios enfrentam déficit de informação e risco de custos

Se a grande indústria busca caminhos para consolidar créditos, o comércio e o setor de serviços temem o impacto imediato da transição sobre suas margens e a carência de suporte técnico. Isan Anijar, presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), ressalta que as micro, pequenas e médias empresas enfrentam um cenário complexo devido ao grande volume de normas ainda em regulamentação.

"Há um significativo déficit de informação e de preparação entre as micro, pequenas e médias empresas. Muitos empresários ainda não conseguem dimensionar os impactos que as mudanças terão sobre seus custos, formação de preços, fluxo de caixa e obrigações acessórias", relata Anijar.

O dirigente orienta que as empresas utilizem o ano de 2026 para realizar diagnósticos tributários e simulações de custos. "Em muitos casos, será necessário revisar contratos, cadeias de fornecedores e modelos de negócios, porque haverá, de fato, aumento de custos e tributação", alerta.

Isan Anijar, presidente da ACP (Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

A preocupação com a elevação da carga real sobre os pequenos empreendimentos e prestadores de serviços é compartilhada pelo braço sindical do varejo. Em nota enviada à reportagem, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Pará (Fecomércio-PA) manifestou que a unificação dos impostos, as novas alíquotas e a cobrança no destino afetarão diretamente a precificação dos produtos e a gestão contábil. A entidade enfatiza que a transição trará desafios desproporcionais para segmentos específicos da economia local. "O setor que tende a enfrentar maiores dificuldades nessa transição é o de serviços e de pequenos negócios, que hoje pagam menos impostos e devem ser os mais impactados negativamente com o aumento de alíquotas", projeta a federação patronal, reforçando a necessidade mútua de acompanhamento especializado ao longo de todo o ano de transição.

Prazos e marcos regulatórios da transição fiscal