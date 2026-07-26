Reforma Tributária: empresas do Pará correm para adaptar notas fiscais até agosto

A partir do dia 3 de agosto de 2026, os documentos fiscais eletrônicos emitidos por empresas deixarão de ser aceitos pelos sistemas governamentais se não apresentarem o preenchimento dos campos destinados ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). O fim desse prazo de tolerância operacional gerará a rejeição sistêmica imediata de documentos incompletos, obrigando o setor produtivo do Pará a acelerar com urgência a adequação de seus sistemas de gestão e processos de faturamento.
A medida faz parte do cronograma estabelecido pelo governo federal para 2026, definido pelas autoridades como o primeiro ano de convivência com o novo modelo tributário nacional. Segundo as diretrizes da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS, este período inicial funciona como uma fase de transição e adaptação assistida, estruturada para que os contribuintes ajustem rotinas e documentos antes que a implementação da Reforma Tributária avance de forma definitiva nos anos seguintes.
No Pará, contudo, o nível de preparação para essa nova realidade regulatória ainda se mostra desigual. De acordo com o contador e consultor tributário Cleber Albuquerque, que atua há mais de 15 anos em Belém e Região Metropolitana, as grandes corporações encontram-se em estágio avançado, enquanto os negócios menores demonstram lentidão.
"Tenho observado que as empresas maiores, que possuem sistemas ERP [Enterprise Resource Planning], são mais estruturadas e contam com setores fiscais internos, já entraram numa rotina de revisão de cadastro de produtos, parametrização de documentos fiscais e testes de emissão. Já nas pequenas e médias empresas, o movimento ainda é muito reativo. Muitos empresários entenderam 2026 apenas como um ano de teste e não perceberam que essa etapa exige uma mudança real de sistemas, processos e conferências", relata.
Essa disparidade na organização interna torna-se um gargalo crítico diante do término do prazo estipulado para a validação das notas. Albuquerque destaca que a proximidade da data limite acende um alerta vermelho para as equipes diretivas. "O Comitê Gestor do IBS informou que, a partir do dia 3 de agosto de 2026, os documentos fiscais eletrônicos deixarão de ser aceitos sem o preenchimento do campo do IBS e CBS. Até essa data, o ajuste era tolerado para garantir o efeito operacional direto, mas agora haverá a rejeição sistêmica de documentos incompletos. Isso gera uma preocupação bastante grande nas empresas quanto à obrigatoriedade em relação a esse prazo", adverte o consultor.
Apesar do impacto imediato nas operações diárias, as lideranças corporativas devem atentar que, neste momento de 2026, as mudanças dizem respeito principalmente ao cumprimento das chamadas obrigações acessórias e à emissão correta dos documentos fiscais, e não ao pagamento efetivo dos novos tributos. Trata-se de um conjunto de deveres instrumentais exigidos pelo fisco para viabilizar os futuros processos de arrecadação e fiscalização, funcionando como um ensaio geral obrigatório para o mercado antes da cobrança real das alíquotas.
Saiba quais são as cinco frentes de atenção para as empresas em 2026
Para evitar falhas operacionais e mitigar riscos, Cleber Albuquerque resume a preparação necessária em cinco frentes cruciais de trabalho. A primeira envolve a tecnologia, com a revisão profunda de sistemas ERP, emissores fiscais, cadastros de itens e regras tributárias. A segunda foca na documentação fiscal, garantindo o preenchimento exato dos novos campos nas notas. A terceira abrange a governança interna, unindo setores como fiscal, contábil, TI, compras, faturamento e financeiro. A quarta engloba os testes de processos e simulações de cenários para antecipar correções. Por fim, a quinta frente é a capacitação contínua de todos os colaboradores envolvidos. "A reforma deixou de ser um tema exclusivo do departamento tributário e passou a abranger todos os setores da empresa", afirma.
Na prática, o cumprimento dessas rotinas define a regularidade do negócio. O consultor detalha que as obrigações acessórias representam os deveres previstos no Código Tributário Nacional (CTN) no interesse da arrecadação e da fiscalização, como informar dados de remetentes e destinatários com precisão e manter a consistência da escrituração.
"No ano de 2026, as principais obrigações acessórias serão a emissão de documentos fiscais eletrônicos com destaque do IBS e do CBS, o que ocorrerá na nota fiscal eletrônica, na nota fiscal de consumidor eletrônica, no Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e em outros modelos emitidos. Futuramente, haverá também a entrega da Declaração de Regimes Específicos (DR) para setores com tratamento próprio", explica Albuquerque.
A pressa em consolidar esses processos se justifica pelo cenário que aguarda o mercado a partir do próximo ano. Em 2027, a Reforma Tributária encerra sua fase de convivência assistida e ingressa na incidência efetiva dos tributos, com o início da cobrança da CBS, a extinção do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e a introdução do Imposto Seletivo, enquanto o IBS iniciará sua transição com alíquota de 0,05% estadual e 0,05% municipal. "O ano de 2027 já não é mais um período para aprender ou testar, mas sim para operar com segurança. Quem deixar para janeiro de 2027 transformará uma transição administrativa em um risco operacional", adverte o especialista, lembrando ainda que setembro de 2026 será o mês decisivo para as empresas do Simples Nacional escolherem antecipadamente qual regime seguirão no ano posterior.
Indústria paraense busca manter competitividade e aproveitar créditos
O setor industrial do Pará acompanha o cronograma com uma postura de vigilância e adequação estratégica. Alex Carvalho, presidente do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), aponta que uma parcela expressiva das indústrias já migrou do planejamento para a execução, promovendo reconfigurações em sistemas e fluxos comerciais. Contudo, reconhece que outra parte do setor precisa acelerar os preparativos.
"No Pará, esse movimento nacional se traduz em dois eixos de trabalho da Fiepa: apoiar a preparação das cadeias industriais locais para o novo regime de créditos, com atenção especial ao aproveitamento pleno da não cumulatividade em cadeias exportadoras, como mineração, agroindústria, madeira e derivados; e articular com o governo estadual as regras para o uso do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Regional (FNDR) para, em conjunto com o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais (FCBF), garantir a competitividade da indústria do estado", esclarece Carvalho.
Para a federação, a reconfiguração dos processos internos — envolvendo as áreas fiscal, contábil, de TI e financeira — deve ser encarada pelas fábricas como um investimento em eficiência de longo prazo. Carvalho defende que o novo sistema tem potencial para corrigir distorções históricas que oneram a produção nacional ao eliminar a cumulatividade e desonerar investimentos e exportações. "Em vários setores industriais, a carga tributária efetiva atual já supera a alíquota de referência estimada para o novo Imposto sobre Valor Agregado (IVA) — o que só não é percebido de imediato porque o sistema atual é opaco", avalia o presidente da Fiepa.
Ele pondera, porém, que o setor mantém preocupações quanto aos regulamentos pendentes do IBS, da CBS, do Imposto Seletivo, do FNDR e da lista de produtos que manterão alíquotas positivas de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) junto à Receita Federal (RFB) e ao Comitê Gestor do IBS (CGIBS).
Pequenos negócios enfrentam déficit de informação e risco de custos
Se a grande indústria busca caminhos para consolidar créditos, o comércio e o setor de serviços temem o impacto imediato da transição sobre suas margens e a carência de suporte técnico. Isan Anijar, presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), ressalta que as micro, pequenas e médias empresas enfrentam um cenário complexo devido ao grande volume de normas ainda em regulamentação.
"Há um significativo déficit de informação e de preparação entre as micro, pequenas e médias empresas. Muitos empresários ainda não conseguem dimensionar os impactos que as mudanças terão sobre seus custos, formação de preços, fluxo de caixa e obrigações acessórias", relata Anijar.
O dirigente orienta que as empresas utilizem o ano de 2026 para realizar diagnósticos tributários e simulações de custos. "Em muitos casos, será necessário revisar contratos, cadeias de fornecedores e modelos de negócios, porque haverá, de fato, aumento de custos e tributação", alerta.
A preocupação com a elevação da carga real sobre os pequenos empreendimentos e prestadores de serviços é compartilhada pelo braço sindical do varejo. Em nota enviada à reportagem, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Pará (Fecomércio-PA) manifestou que a unificação dos impostos, as novas alíquotas e a cobrança no destino afetarão diretamente a precificação dos produtos e a gestão contábil. A entidade enfatiza que a transição trará desafios desproporcionais para segmentos específicos da economia local. "O setor que tende a enfrentar maiores dificuldades nessa transição é o de serviços e de pequenos negócios, que hoje pagam menos impostos e devem ser os mais impactados negativamente com o aumento de alíquotas", projeta a federação patronal, reforçando a necessidade mútua de acompanhamento especializado ao longo de todo o ano de transição.
Prazos e marcos regulatórios da transição fiscal
- 3 de agosto de 2026: Término da tolerância operacional. Documentos fiscais sem os novos campos de IBS e CBS sofrem rejeição sistêmica obrigatória.
- Setembro de 2026: Prazo decisivo para empresas enquadradas no Simples Nacional formalizarem a opção pelo regime tributário que adotarão no ano seguinte.
- Ano de 2027: Início da incidência efetiva do novo modelo. Extinção definitiva do PIS e da COFINS, início da cobrança da CBS e introdução do Imposto Seletivo.
- Anos de 2027 e 2028: Período de transição inicial do IBS, fixado com alíquotas de 0,05% no âmbito estadual e 0,05% no âmbito municipal.