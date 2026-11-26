Receita libera R$ 16,3 milhões em restituições do IR no Pará

Mais de 5,7 mil contribuintes serão contemplados no lote residual de novembro

A Receita Federal abriu a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de novembro de 2026. No Pará, 5.717 contribuintes serão contemplados, com um total de R$ 16,3 milhões em créditos. O pagamento será realizado no dia 30 de novembro, diretamente na conta bancária ou chave Pix informada na declaração.

Em todo o Brasil, o lote contempla 223.793 restituições, que somam R$ 666,2 milhões. Desse montante, R$ 382,9 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, incluindo idosos acima de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave e profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Ao todo, serão 9.642 restituições para idosos acima de 80 anos, 44.975 para contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.948 para pessoas com deficiência ou moléstia grave e 9.686 para profissionais do magistério.

O lote também contempla 133.162 contribuintes sem prioridade legal que receberam preferência por utilizarem a declaração pré-preenchida e/ou optarem pelo recebimento via Pix. Outras 21.780 restituições serão destinadas a contribuintes não prioritários.

No Pará, os contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém e unidades jurisdicionadas concentram a maior parcela dos recursos. São 3.280 pessoas, que receberão R$ 12.303.404,04. Em Marabá, 1.204 contribuintes terão direito a R$ 1.762.712,45. Já em Santarém, serão 1.233 beneficiados, com R$ 2.277.589,50.

Na 2ª Região Fiscal, que abrange Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, serão distribuídos R$ 29,6 milhões entre 11.063 contribuintes.

Consulta

Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site www.gov.br/receitafederal, selecionar a opção “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar a minha Restituição”. A consulta pode ser feita de forma simplificada ou completa, por meio do extrato de processamento da declaração, disponível no portal e-CAC.