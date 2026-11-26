Quem atrasa a fatura do cartão pode ter limite reduzido? Entenda a mudança

Combinação entre juros altos e falta de planejamento é apontada como uma das principais causas da inadimplência ( Foto: Foto: Pixabay | Pexels )

Clientes que utilizam o crédito rotativo do cartão com frequência poderão ter o limite reduzido pelos bancos a partir de 1º de julho de 2027. A medida foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) nesta quarta-feira (25) e estabelece novas regras para consumidores que deixam de pagar o valor integral da fatura e financiam parte da dívida.

A mudança tem como objetivo reduzir o uso recorrente do crédito rotativo, uma das modalidades com os juros mais altos do mercado financeiro. Pela determinação, as instituições deverão diminuir gradualmente o limite dos clientes que se enquadrarem nos critérios estabelecidos pela nova norma.

A regra será aplicada aos consumidores que, nos seis meses anteriores, deixarem de pagar integralmente três ou mais faturas em meses diferentes e utilizarem o rotativo para financiar os valores restantes.

Quem poderá ter o limite do cartão reduzido?

De acordo com a decisão do CMN, a redução será direcionada aos clientes que recorrerem repetidamente ao crédito rotativo. Para identificar esses consumidores, os bancos deverão considerar todos os cartões de crédito utilizados pelo cliente, além das dívidas registradas no sistema financeiro.

Os critérios para a aplicação da medida deverão estar previstos no contrato com a instituição financeira. Além disso, os consumidores precisarão ser comunicados antes da redução do limite. A restrição poderá deixar de valer em duas situações: quando o cliente pagar integralmente seis faturas consecutivas ou quitar toda a dívida acumulada no crédito rotativo.

O que é o crédito rotativo do cartão de crédito?

O crédito rotativo é acionado quando o consumidor não consegue pagar o valor total da fatura até a data de vencimento. Nesse caso, o banco financia a quantia que ficou pendente, com cobrança de juros e encargos.

Embora permita adiar parte do pagamento, essa modalidade costuma ter custos elevados e pode aumentar rapidamente o valor da dívida. Por isso, especialistas recomendam evitar o pagamento mínimo da fatura e priorizar a quitação integral do débito.

O crédito rotativo está entre as modalidades de financiamento mais caras do Brasil. Segundo dados do Banco Central, as concessões nessa linha de crédito somaram R$ 311 bilhões entre janeiro e agosto de 2026. No mesmo período de 2025, o volume havia sido de R$ 266 bilhões. O resultado parcial deste ano já se aproxima dos R$ 403 bilhões registrados durante todo o ano passado.

Inadimplência no Brasil preocupa bancos

A decisão do Conselho Monetário Nacional ocorre em meio ao avanço do endividamento das famílias brasileiras. O cenário é influenciado pelo custo elevado do crédito e pelas taxas de juros praticadas no mercado.

Em setembro de 2026, a inadimplência média nas operações de crédito dos bancos ficou em 5%, segundo os dados mencionados no levantamento. O percentual representa o maior nível desde março de 2011, considerando a série histórica revisada pelo Banco Central.

Como outra iniciativa para enfrentar o problema, o governo lançou, em maio de 2026, o Novo Desenrola Brasil, também chamado de Desenrola 2.0. O programa foi criado para facilitar a renegociação de dívidas e oferecer condições para que consumidores regularizem sua situação financeira.