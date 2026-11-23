Previsão da Fazenda para alta do PIB de 2026 cai de 2,0% para 1,9%

O Ministério da Fazenda reduziu a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 de 2,0% para 1,9%. A estimativa para o ano que vem caiu de 2,3% para 1,8%. As informações constam do Boletim Macrofiscal de novembro, publicado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) nesta segunda-feira, 23.

As projeções da SPE continuam acima das medianas do último relatório Focus, publicado no período da manhã, que indicam crescimento de 1,70% para o PIB em 2026 e de 1,00% em 2027.

Na comparação interanual, a projeção da SPE para o terceiro trimestre de 2026 caiu de 1,8% para 1,6%. A revisão foi concentrada na indústria e na agropecuária, segundo o boletim.

As projeções para o crescimento da indústria e dos serviços em 2026 também foram revisadas para baixo, de 1,7% para 1,4% e de 1,8% para 1,7%, respectivamente. Por outro lado, a estimativa para a agropecuária no ano aumentou, de 2,8% para 3,1%.

"O mercado de trabalho resiliente, o reajuste do Bolsa Família e a proibição das bets dão alguma sustentação ao consumo no fim do ano", afirma a SPE. Já em 2027, de acordo com a pasta, a revisão reflete juros e custo do crédito elevados por mais tempo, a menor contribuição da agropecuária e o menor carrego estatístico.