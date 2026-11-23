Petrobras anuncia plano de US$ 122 bilhões em investimentos até 2031

Plano contempla a implantação de nove novos sistemas de produção de petróleo e a ampliação das refinarias, entre outras medidas

Plano de negócios da estatal aponta a área de Exploração e Produção (E&P) como foco principal ( Foto: Foto: Agência Brasil | Fernando Frazão )

A Petrobras aprovou, nesta segunda-feira (23), o plano de negócios para 2027-2031, com previsão de US$ 122 bilhões (cerca de R$ 723 bilhões) em investimentos.

De acordo com a agência Reuters, o setor de exploração e produção de petróleo e gás deve absorver mais de 70% de todos os recursos, totalizando US$ 86 bilhões (R$ 509 bilhões). O planejamento inclui investimentos em refino, fertilizantes, biocombustíveis e outras fontes de energia de baixo carbono.

A nova estratégia preserva o foco principal nas operações de petróleo e gás, enquanto expande aos poucos os investimentos para outros segmentos energéticos. Do montante total planejado, US$ 113 bilhões (R$ 670 bilhões) irão para projetos já em andamento, ao passo que US$ 9 bilhões (R$ 53,3 bilhões) serão alocados em iniciativas que ainda passam por análise e não alcançaram o mesmo estágio de maturação.

O conselho de administração da estatal, também, autorizou nesta segunda-feira a distribuição de R$ 15,6 bilhões extras aos acionistas como dividendos intercalares, segundo fato relevante da empresa. De acordo com a Reuters, o pagamento vai ser feito em uma única parcela em 23 de dezembro, no valor de R$ 1,21035949 por ação ordinária e preferencial em circulação.