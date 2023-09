Paraenses começam a aproveitar isenção de visto para viajar ao Japão

Desde à zero hora do último sábado, 30, está valendo para os turistas brasileiros e japoneses a isenção de visto entre os dois países. O belenense Cid Makino, descendente de japoneses, já embarcou rumo à terra do sol nascente aproveitando uma viagem de trabalho. “Ele (Cid) fez uma parada em Nova York (no dia 29, véspera do benefício entrar em vigor) e os agentes da imigração perguntaram se ele tinha visto para entrar no Japão ou se tinha a passagem de volta. Ele falou que já estaria liberado quando chegasse lá”, comentou a esposa dele, a santarena Mônica Makino.

Há oito anos o casal mora em São Paulo com os três filhos. Cid trabalha com desenho animado e viajou para participar de um evento de trabalho na cidade de Osaka. Ele nunca esteve no Japão antes e ficou entusiasmado quando soube da liberação do visto e programou a viagem para a data de estreia do benefício, conforme conta Mônica. “Nos Estados Unidos, fizeram ele assinar um termo para o caso de não liberarem a entrada dele no Japão”, disse Mônica preocupada.

Cid vai desembarcar primeiro em Tóquio para seguir à Osaka, onde ele espera aproveitar este domingo, 1o, antes de começar o compromisso de trabalho. Ele vai ficar cinco dias no país e seguirá para a Coreia e França.

Acordo

A liberação do visto para a entrada de brasileiros no Japão e, da mesma forma, de japoneses no Brasil, foi um acordo bilateral definido entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro japonês, Kishida Fumio, no último dia 20 de maio. O Consulado do Japão em Belém constatou o aumento no número de telefonemas de pessoas interessadas em obter mais informações sobre a isenção do visto, nos últimos dias.

“Desejo que mais paraenses possam conhecer, visitar o Japão. Para tanto, este Consulado continuará na difusão das belezas e dos atrativos do Japão”, disse o cônsul principal do Japão em Belém, Satoshi Morita. Ele explica que aquele país inicia a isenção de visto para cidadãos brasileiros, portadores de passaporte comum eletrônico, que tenham por finalidade atividades de curta duração com a estadia de 90 dias, no máximo. O benefício terá validade somente até 29 de setembro de 2026.

Para viajar basta ter passaporte eletrônico comum válido, equipado com chip-IC (padrão emitido pelo governo brasileiro). “A isenção será concedida a todos os brasileiros com passaporte válido, sem necessidade de ser descendente de japoneses”.

“O benefício de isenção vale para todos os brasileiros em viagens com finalidade turística e em trânsito, assim como para visitas a familiares, participação em palestras, reuniões e outras atividades similares e períodos de até 90 dias. Para outras finalidades que não se enquadrem na categoria ‘curta permanência’, como trabalho, é necessário solicitar o visto em repartições diplomáticas antes da viagem”, detalhou o cônsul.

Satoshi Morita avalia que o benefício vai estimular o turismo entre os dois países: “Em comemoração ao 115º aniversário da imigração japonesa no Brasil, em 2023, a medida de isenção de visto do Japão e do Brasil contribuirá para um maior desenvolvimento do intercâmbio humano, cultural e comercial, incluindo a revitalização do turismo”.

A estimativa do consulado é que 40 mil nikkeis (japoneses e descentes) residam no Pará, sobretudo nas cidades de Belém e Tomé-Açu.

Passagens

Após a liberação do visto, as buscas por passagens aéreas para o Japão aumentaram 135% em comparação ao ano anterior, aponta o levantamento do buscador de viagens Kayak. A capital japonesa, Tóquio (134,5%), é o destino mais procurado naquele país e possui o menor valor de preço médio entre as cidades mais buscadas, com passagens custando R$ 6.129,00. Osaka é a segunda mais buscada (135,69%), com o preço médio das passagens a R$ 7.007,00. Em terceiro, Nagoya (31,54%) com preço médio das passagens em R$ 6.722,00.

O levantamento foi realizado na base de dados do buscador considerando buscas por voos de ida e volta, em classe econômica, a partir dos principais aeroportos do Brasil, para todos os principais aeroportos do Japão. Foram consideradas as datas de busca realizadas no período de janeiro a agosto deste ano, comparadas com o mesmo período de 2022.