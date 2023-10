Pará tem melhor desempenho em postos com carteira assinada em agosto na região Norte

Em agosto, o Pará foi o 9º estado que mais gerou empregos formais em todo o Brasil, de acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego (Caged/MTE) - no comparativo entre admitidos e desligados, foram 6.903 contratações na modalidade CLT. O resultado também é o melhor de toda a região Norte para o período.

A análise mostra ainda que, no balanço nacional da geração de empregos formais registrados nos primeiros oito meses de 2023 (Jan-Ago), o Pará também se destaca na 10º posição entre as demais unidades da federação com maior resultado positivo - 42,3 mil, novamente o melhor desempenho de todo o Norte neste período.

O estudo é parte integrante do projeto do Observatório do Trabalho do Estado do Pará, parceria da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) com o Dieese/PA.

Ainda levando em consideração somente o mês de agosto de 2023, o destaque fica para o setor da Construção Civil, com um saldo positivo de 2.713 postos de trabalhos, seguido do setor Serviços com saldo positivo de 1.594. O setor Comércio teve 1.187 vagas criadas; o setor da Indústria, de 1.179; e na Agropecuária foram 230 carteiras assinadas.

Já no cenário dos empregos criados entre janeiro e agosto deste ano, o destaque fica para o setor da Serviços, com saldo positivo de 15.565; seguido da Construção Civil, 11.979; Indústria com 7.708; Comércio com 5.281; e Agropecuária com 1.820 postos de trabalhos formais gerados.