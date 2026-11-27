Pará concentra quase 40% do valor do 13º salário no Norte, aponta Dieese

O Pará concentra 39,91% do valor estimado para o pagamento do 13º salário na Região Norte em 2026, o equivalente a R$ 8,82 bilhões. Com isso, o estado ocupa a primeira posição entre os sete da região. Os dados foram divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com base em informações da Previdência Social, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do IBGE e da Secretaria do Tesouro Nacional. Os empregadores que ainda não adiantaram a primeira parcela aos trabalhadores com carteira assinada têm até segunda-feira (30) para efetuar o pagamento.

O Amazonas aparece em segundo lugar, com participação de 22,41% e estimativa de R$ 4,95 bilhões. Na sequência, estão Tocantins (11,62%), Rondônia (10,82%), Amapá (5,65%), Acre (5,26%) e Roraima (4,34%). Ao todo, a Região Norte deve movimentar R$ 22,12 bilhões com o pagamento do benefício. O montante representa 5,54% do valor estimado para o país.

O valor do 13º corresponde a 1/12 da remuneração por mês trabalhado, considerando-se como mês a fração igual ou superior a 15 dias. Quem trabalhou durante o ano inteiro recebe o valor integral. Na segunda parcela, cujo prazo legal de pagamento é 20 de dezembro, são descontados o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, quando devido, o Imposto de Renda. Comissões e horas extras também entram no cálculo da gratificação.

Segundo estimativa do Dieese, o pagamento do 13º salário deve movimentar R$ 399,1 bilhões na economia brasileira ao longo de 2026, o equivalente a cerca de 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB). O levantamento aponta aproximadamente 99,7 milhões de beneficiários, entre trabalhadores assalariados dos setores público e privado, trabalhadores domésticos com carteira assinada, aposentados e pensionistas. O valor médio estimado é de R$ 3.720,24.

Crescimento de beneficiários

No Pará, o número estimado de beneficiários passou de 2.329.259, em 2025, para 2.514.267 em 2026. São 185.008 pessoas a mais, o que representa um crescimento de 7,9% em relação à estimativa do ano passado. A participação paraense no número de beneficiários da Região Norte chega a 42,92% do total regional.

O maior grupo de beneficiários no estado é formado por trabalhadores assalariados dos setores público e privado, que somam 1.610.413 pessoas, com 13º médio estimado em R$ 4.179,35. Em seguida, aparecem os aposentados e pensionistas do INSS, com 878.854 beneficiários e valor médio de R$ 1.568,17. O levantamento também estima que 25 mil trabalhadores domésticos com carteira assinada recebam, em média, R$ 1.798,49.

Considerando esses três grupos, o valor médio do 13º no Pará é de R$ 3.242,94. Os pagamentos a aposentados e pensionistas dos regimes próprios do estado e dos municípios integram o montante de R$ 8,83 bilhões. Como as bases consultadas informam apenas os valores pagos por esses regimes, seus beneficiários ficam fora da contagem de pessoas e do cálculo dessa média.

Para estimar o número de assalariados, o Dieese tomou como base os vínculos formais registrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em dezembro de 2025 e acrescentou o saldo do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) até setembro de 2026. Os rendimentos foram atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Para os trabalhadores domésticos com carteira assinada, foi utilizada a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE. Já os dados sobre aposentadorias e pensões têm como referência agosto de 2026 e consideram informações da Previdência Social e da Secretaria do Tesouro Nacional.

A estimativa inclui as antecipações feitas pelo INSS e pelos empregadores. Para os trabalhadores da ativa, a expectativa é de que a maior parte dos pagamentos se concentre no fim do ano. Por falta de informações, ficam fora do levantamento eventuais abonos pagos a trabalhadores autônomos e assalariados sem carteira assinada.

Negociação de dívidas

Na avaliação do supervisor técnico do Dieese/PA, Everson Costa, o pagamento do 13º salário neste fim de ano dá mais fôlego ao orçamento das famílias paraenses. “Para quem chega a dezembro com contas em atraso, a primeira parcela pode ajudar a negociar dívidas e reduzir os gastos com juros. Para quem já tem compras previstas, o recurso amplia a capacidade de consumo e permite aproveitar descontos à vista”, comenta.