Pará concede até 100% de desconto em multas e juros de impostos atrasados

Contribuintes devem solicitar a adesão pelo formulário disponível no site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa)

Programa permite regularizar dívidas de ICMS, IPVA, ITCD e taxas estaduais, com pagamento à vista ou parcelado em até cinco vezes ( Foto: Reprodução/Agência Pará/Marcelo Lelis )

Contribuintes do Pará poderão obter descontos de até 100% em multas e juros de tributos estaduais por meio do Programa de Regularização Fiscal (Prorefis). A medida foi autorizada pela Lei nº 11.797/2026, sancionada na terça-feira (24) pela governadora Hana Ghassan. O benefício contempla pagamentos à vista ou parcelados em até cinco vezes.

O programa abrange débitos relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), além das taxas de fiscalização de atividades minerárias (TFRM) e de recursos hídricos (TFRH). Também estão incluídas dívidas referentes ao antigo Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM).

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Podem ser negociados débitos com fatos geradores até 30 de junho de 2026. No caso do IPVA, será considerada a data de vencimento. A medida alcança dívidas constituídas ou não, inscritas ou não em dívida ativa, inclusive aquelas em cobrança judicial. Também poderão ser incluídos saldos de parcelamentos anteriores que não tenham recebido descontos em programas de regularização fiscal.

Quais são os descontos oferecidos?

Quem optar pelo pagamento em parcela única poderá obter redução de 100% das multas e dos juros, desde que quite o débito integralmente até 15 de dezembro de 2026. Para débitos referentes exclusivamente a multas por descumprimento de obrigações acessórias, o desconto será de 95%.

Já os contribuintes que escolherem o parcelamento terão abatimento de 80% sobre multas e juros. Nesse caso, será necessário pagar 50% do valor da dívida na primeira parcela, até 15 de dezembro. O restante poderá ser dividido em até quatro parcelas mensais e sucessivas.

Como aderir ao Prorefis?

Para participar, o contribuinte deverá formalizar o pedido por meio de requerimento disponibilizado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa). Nos casos de parcelamento de débitos de ICMS, também será necessário autorizar o débito automático das prestações em instituição bancária conveniada.

A adesão será confirmada após o pagamento da parcela única ou da primeira prestação. O contribuinte também deverá desistir de ações judiciais e recursos administrativos relacionados às dívidas incluídas no programa.

O parcelamento será cancelado automaticamente em caso de atraso superior a 60 dias no pagamento de qualquer prestação. Nessa situação, os descontos concedidos serão retirados e as multas e os juros voltarão a incidir sobre o saldo devedor. A legislação também não permite a restituição ou compensação de valores já pagos.

Os prazos de adesão, os valores mínimos das parcelas e outras regras serão detalhados em regulamentação do Poder Executivo. As adesões começarão após a publicação de um decreto estadual, e o programa terá vigência até 15 de dezembro de 2026.

A autorização para a criação do Prorefis foi concedida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), por meio do Convênio ICMS 126/2026.