Mudança na meta de inflação não é tema no governo, afirma Durigan

Segundo Durigan, além de especulações sobre uma mudança na meta de inflação, surgiram questões sobre controle de capital durante o período eleitoral

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira, 23, que uma eventual mudança na meta de inflação de 3,0% não é uma discussão que existe para o governo. Durigan afirmou também que não há debate sobre controle de capital nos planos do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Reforçando aqui um pouco o que o Gabriel Galípolo disse, não é um tema no governo, meta de inflação. Eu não discuti durante todo esse ano, nós não estamos com isso sobre a mesa e eu hoje defendo a meta de 3%, só para deixar isso bastante pacificado", disse ele na 17ª Edição da Conferência Itaú Macro Vision. No mesmo evento, pela manhã, o presidente do Banco Central também afirmou que não existe debate sobre mudança na meta de inflação.

Segundo Durigan, além de especulações sobre uma mudança na meta de inflação, surgiram questões sobre controle de capital durante o período eleitoral. "Apareceram - e não sem alguma razão, durante as eleições - dúvidas sobre controle de capital e eu preciso esclarecer isso a vocês: o Brasil é um país que tem uma abertura de capital importante e não há também nenhum debate", disse o ministro.

O chefe das contas públicas também reforçou que não vê dificuldade de articulação da agenda econômica com a próxima legislatura a assumir o Congresso Nacional. "Nós aprovamos quase 80 medidas, só da equipe econômica, nesse Congresso", disse. "Olhando para o debate de País, muita gente da centro-direita, com quem eu tenho excelente diálogo, vários líderes relatores de medidas do nosso governo, agora do governo Lula 3, vão ter um papel importante no Lula 4. Os partidos políticos estão sinalizando que podem compor como força política o governo", afirmou.