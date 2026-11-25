Moretti: redução de projeção de despesas com Bolsa Família é fruto da gestão de cadastro

A redução da projeção de despesas com o Bolsa Família no Relatório Bimestral, apesar do reajuste, é fruto da gestão do cadastro do programa

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, disse nesta quarta-feira, 25, que a redução da projeção de despesas com o Bolsa Família no Relatório Bimestral, apesar do reajuste, é fruto da gestão do cadastro do programa, que segundo ele, o governo petista herdou "bastante bagunçado".

"É parte desse esforço de racionalização da despesa", disse Moretti. "No próprio Bolsa Família há uma certa margem de recursos que vamos usar no remanejamento para acomodar parte do reajuste, justamente porque estamos aplicando essas regras de controle de despesas no Bolsa", afirmou durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas do quinto bimestre.

O déficit efetivo para 2026, que impacta a trajetória da dívida pública, subiu no Relatório Bimestral de novembro de R$ 80,9 bilhões para R$ 89,3 bilhões. O déficit, para efeito da meta de resultado primário, com deduções, caiu de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,3 bilhões, por sua vez.