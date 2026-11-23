Mesmo com passagens mais caras, movimentação aérea cresce 3,3% no Pará em 2026

Estado registrou 4,3 milhões de embarques e desembarques entre janeiro e outubro. Em Belém, aumento foi de 4%, segundo dados da Anac

Mesmo com o aumento no preço das passagens aéreas e a alta do combustível utilizado pelas aeronaves, a movimentação de passageiros nos aeroportos do Pará cresceu em 2026. De janeiro a outubro, o estado contabilizou 4.306.885 embarques e desembarques, um aumento de 3,3% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 4.165.837 movimentos. Em Belém, o crescimento foi de 4%.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (23) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e consideram a movimentação de passageiros em voos domésticos e internacionais. Na capital paraense, foram contabilizados 3.268.576 embarques e desembarques nos dez primeiros meses deste ano, contra 3.146.652 no mesmo intervalo do ano passado.

O crescimento ocorre em um cenário de pressão sobre os custos do transporte aéreo, especialmente em razão da alta do querosene de aviação (QAV). O combustível foi impactado por tensões e conflitos internacionais, incluindo a guerra no Oriente Médio, além de dificuldades relacionadas à oferta de refino e às rotas logísticas. O encarecimento dos custos das companhias aéreas também repercute no preço das passagens, mas não impediu o avanço da movimentação de passageiros no Pará.

Para o secretário de Estado de Turismo, Lucas Vieira Torres, os números acompanham um ciclo de expansão do turismo paraense, impulsionado também pela ampliação da conectividade aérea. “A malha aérea nacional e internacional do Aeroporto Internacional de Belém registrou avanços significativos, com o aumento de frequências e a ampliação das conexões. Esse movimento fortalece a posição da capital paraense como um importante hub aéreo da Amazônia e amplia a integração da região Norte com mercados nacionais e internacionais”, destacou.

Entre os avanços citados pelo secretário estão a retomada dos voos para Paramaribo, no Suriname, pela Surinam Airways, e a inclusão de novas rotas para Miami, nos Estados Unidos, pela GOL, e Bogotá, na Colômbia, pela Avianca.

A promoção dos destinos paraenses também integra as estratégias da Setur para ampliar o fluxo de visitantes. Em 2026, a secretaria participou de 14 feiras nacionais e três internacionais, buscando fortalecer parcerias, divulgar os atrativos do estado e prospectar oportunidades de negócios. A pasta também desenvolve ações de divulgação em parceria com companhias aéreas, incluindo mensagens a bordo das aeronaves, publicidade nos aeroportos e conteúdos para as redes sociais.

“A Setur atua em diversas frentes para manter esse crescimento e consolidar os avanços que posicionam o Pará como um destino estratégico nos cenários nacional e internacional. Nosso trabalho busca ampliar as oportunidades de desenvolvimento econômico, valorizar a identidade amazônica e gerar benefícios para a população paraense”, afirmou Lucas Vieira.

Legado da COP30

Em Belém, o aumento da movimentação aérea também é associado aos investimentos em infraestrutura e à ampliação da oferta turística impulsionados pela realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em 2025. A secretária municipal de Turismo, Cilene Sabino, avalia que a visibilidade internacional conquistada pela capital durante o evento continua contribuindo para atrair visitantes.

“A avaliação da Secretaria Municipal de Turismo de Belém é positiva e aguardada, considerando o legado de infraestrutura deixado pela realização da COP30, em 2025, quando Belém recebeu milhares de turistas e delegações internacionais, que, naquela ocasião, prometeram retornar à capital paraense para conhecer e aproveitar os produtos e serviços oferecidos de maneira acolhedora em Belém”, declarou.

A secretária também destaca a estrutura portuária, aeroportuária e de acessibilidade terrestre, além da oferta de voos diretos para Portugal e os Estados Unidos. A passagem do navio de cruzeiro Vasco da Gama, com milhares de turistas a bordo, e a realização de eventos nacionais e internacionais também integram esse cenário.

Entre as iniciativas municipais para fortalecer o turismo estão ações de conservação e manutenção de pontos tradicionais de visitação, como o Ver-o-Peso e o Mercado de São Brás, além de programas voltados à gastronomia criativa, ao empreendedorismo e ao intercâmbio.

Belém também reforçou, em 2025 e 2026, sua participação entre os 12 municípios brasileiros reconhecidos pelo Ministério do Turismo como destinos da rota de turismo inteligente. A prefeitura ainda trabalha na organização do setor, com oferta de crédito por meio do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e retomada das atividades do Conselho Municipal de Turismo.

Para 2027, a estratégia é ampliar a divulgação da cidade no Brasil e no exterior. “A ideia é ampliar ainda mais o cenário com divulgações nacional e internacional, a partir do lançamento oficial do Inventário da Oferta Turística de Belém e do site Visit Belém como plataformas digitais de intercâmbio com turismo internacional, nacional e regional”, adiantou Cilene.