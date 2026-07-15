Manutenção de ar-condicionado ganha força no verão amazônico e pode custar de R$ 300 a R$ 600

Procura por serviços aumenta com a chegada do período mais quente do ano; especialistas alertam que falta de manutenção eleva o consumo de energia e reduz a vida útil dos equipamentos

Com a maior demanda, cresce também a procura por serviços de limpeza e manutenção preventiva dos aparelhos, cujos preços variam conforme a capacidade em BTUs, o modelo, o estado de conservação e o tempo desde a última revisão. ( Foto: Foto: Ivan Duarte )

Com a intensificação do verão amazônico, o ar-condicionado deixa de ser apenas um item de conforto para se tornar indispensável em muitas residências e estabelecimentos comerciais de Belém. Com a maior demanda, cresce também a procura por serviços de limpeza e manutenção preventiva dos aparelhos, cujos preços variam conforme a capacidade em BTUs, o modelo, o estado de conservação e o tempo desde a última revisão. Em alguns casos, o custo pode variar entre R$ 300 e R$ 600.

Preços variam conforme o equipamento e o estado de conservação

Segundo o técnico em refrigeração Wesley Lima, o valor da manutenção preventiva normalmente fica entre R$ 400 e R$ 600, mas fatores como o tempo sem manutenção e problemas na instalação podem elevar o custo.

"Atualmente, uma manutenção preventiva custa entre uns R$ 400 a R$ 600. A gente leva em consideração se os equipamentos estão há muito tempo sem manutenção, passando de seis meses a um ano. A má instalação também leva a uma má manutenção", explica.

Uma fonte de uma empresa de refrigeração, instalação e manutenção de ar-condicionado, que preferiu não se identificar, informou que os preços também variam conforme a capacidade e o modelo do equipamento.

Wesley Lima. (Foto: Ivan Duarte)

"A manutenção varia de acordo com a capacidade em BTUs e modelos de equipamentos. De 9 mil a 12 mil BTUs, por exemplo, custa em torno de R$ 300", afirmou.

José Armando, responsável pelo atendimento em uma empresa de manutenção de ar-condicionado no bairro da Pedreira, explica que os orçamentos são elaborados principalmente com base na capacidade do equipamento e nas condições de acesso para a execução do serviço.

"Quando a gente vai fazer um orçamento de limpeza, o que a gente leva em consideração? Dois fatores primordiais: a capacidade do equipamento, o BTU, e o acesso ao equipamento, principalmente na parte externa. O fator primordial vai ser a potência do equipamento", afirma.

Segundo ele, apesar da forte concorrência no setor, a empresa opta por priorizar a qualidade dos serviços em vez de competir apenas por preço.

(Foto: Ivan Duarte)

"Esse mercado é muito disputado. A maioria dos clientes procura por preço. A nossa empresa não tem um dos preços mais baratos do mercado. A gente acaba perdendo muito cliente por causa disso", relata.

José Armando afirma que o diferencial está na adoção de procedimentos técnicos e no padrão de execução dos serviços.

"A gente adquire um padrão como empresa que segue diversos processos, como pressurização, vácuo e utilização de material de extrema qualidade. Acabamos não conseguindo fechar certos serviços porque alguns clientes não conseguem chegar ao nosso valor, que é um pouquinho acima do mercado. Mas conseguimos entregar bastante, oferecendo garantia, acabamento de extrema qualidade, processos bem definidos e técnicos altamente qualificados", destaca.

Verão amazônico aquece o mercado

A chegada do período mais quente do ano também impulsiona a procura pelos serviços. Wesley Lima afirma que, embora Belém mantenha uma demanda elevada durante todo o ano devido às altas temperaturas, o verão amazônico intensifica o movimento.

"Nesta época do ano, início do verão amazônico, a procura é bastante significativa. E, devido à procura, aumenta o valor da manutenção", destaca.

O técnico estima que, somente em junho, a demanda pelos serviços aumentou cerca de 40% em relação ao mês anterior.

"Em junho, a procura por serviços de manutenção de ar-condicionado aumentou cerca de 40% em comparação a maio. Agora a gente tem que ter a procura de profissionais da área capacitados para poder suprir a necessidade da demanda", afirma.

Segundo ele, muitas pessoas que utilizam pouco o equipamento durante o inverno amazônico voltam a ligá-lo com frequência na estação mais seca e quente, o que contribui para o aumento da procura.

Manutenção reduz consumo de energia e evita defeitos

Além de preservar o funcionamento do equipamento, a manutenção periódica também influencia diretamente no consumo de energia elétrica.

"Um aparelho sujo realmente consome mais energia. O equipamento tem que ser higienizado a cada seis meses. Quando não é higienizado, o compressor atua em um estado de necessidade", explica Wesley.

Ele ressalta que o acúmulo de sujeira impede a troca adequada de calor entre os componentes do sistema.

"Um aparelho sujo consome mais energia porque a sujeira não consegue que o equipamento faça a troca de calor. Com a obstrução da evaporadora e da condensadora, o compressor trabalha forçado. Então a gente tem um aumento de energia na conta, sim", afirma.

Entre os problemas mais comuns causados pela falta de manutenção estão goteiras, vazamento de gás refrigerante, trepidações e ruídos provocados pelo afrouxamento de componentes e pela má instalação.

Como medida preventiva, o técnico recomenda a limpeza dos filtros a cada 15 dias e uma manutenção completa a cada seis meses. Caso esse prazo seja ultrapassado, aumenta a probabilidade de o equipamento necessitar de manutenção corretiva, normalmente mais cara.

Consumidores consideram o investimento vantajoso

Apesar de representar um custo considerável no orçamento doméstico, consumidores afirmam que a manutenção preventiva compensa pelos benefícios proporcionados.

O corretor de imóveis Eberth Wanghon conta que realiza revisões periódicas em seu equipamento.

"Não é um valor baixo de manutenção. Porém faço a manutenção preventiva periodicamente. Ela representa um custo alto no orçamento, dependendo do que precisa ser feito na manutenção, mas considero que vale a pena. Além de ajudar a reduzir o consumo de energia, a manutenção aumenta a vida útil do aparelho, melhora o desempenho na refrigeração e ainda evita gastos maiores com reparos inesperados", relata.

A servidora pública Keila Vale também considera a manutenção um investimento. "Tenho. Fazemos manutenção regularmente. Compensa", resume.

Orientação ao consumidor

Ao Grupo Liberal, Diana Mainieri, diretora do Procon Pará, afirmou que o consumidor deve exigir orçamento prévio, claro e detalhado antes da contratação de qualquer serviço, contendo a descrição dos serviços, valores, condições de pagamento, prazo de execução e validade.

Segundo ela, qualquer cobrança adicional ou substituição de peças depende de autorização prévia do consumidor.

"Preços muito abaixo dos praticados no mercado podem indicar irregularidades, sendo recomendável pesquisar a reputação da empresa, verificar CNPJ e endereço e solicitar nota fiscal", disse.