Maioria das frutas fica mais cara em Belém; limão dispara 60% em outubro

Levantamento do Dieese/PA aponta que dez das 13 frutas pesquisadas tiveram aumento neste mês

A consumidora Lúcia Cristina Lisboa diz que prioriza as feiras na hora de comprar frutas ( Foto: Foto: Thiago Gomes/O Liberal )

O preço do limão disparou 60,54% em outubro deste ano, em comparação com setembro, e acumulou alta de 101,78% nos últimos 12 meses em Belém. O produto apresentou a maior elevação entre as 13 frutas pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA), que divulgou os dados nesta terça-feira (24). Apesar do aumento expressivo, feirantes relatam que o preço começou a recuar em novembro, enquanto consumidores procuram alternativas para economizar na compra de alimentos.

Na Feira da 25 de Setembro, no bairro do Marco, em Belém, o feirante Jorge Zamorim, de 68 anos, conhecido como Jorjão, que trabalha no local há cerca de 50 anos, confirmou que o limão foi um dos produtos que mais pesaram no bolso dos consumidores recentemente. De acordo com ele, o valor de compra da saca, que chegou a R$ 200, já caiu pela metade.

“A saca estava R$ 200, agora já está R$ 100. Já começou a baixar”, relatou. O feirante também destacou que as variações de preços podem ocorrer de acordo com a qualidade e a procedência das mercadorias, fatores que precisam ser considerados na comparação feita pelos consumidores.

Jorjão explicou que frutas da mesma variedade podem apresentar diferenças de preço conforme suas características. Ele citou como exemplo as bananas, comercializadas por valores diferentes de acordo com o tipo e a qualidade. A banana-maçã, por exemplo, é vendida a R$ 16 a dúzia, enquanto a chamada banana chorona custa R$ 14. A mesma diferença ocorre com as laranjas, que podem ser encontradas por R$ 5 ou R$ 8 o quilo, dependendo da procedência e da qualidade.

Jorjão explicou que frutas da mesma variedade podem apresentar diferenças de preço conforme suas características (Foto: thiago Gomes/O Liberal)

A economista e consumidora Lúcia Cristina Lisboa também estava na feira e afirmou que costuma priorizar esse tipo de estabelecimento na hora de comprar frutas. Para ela, pesquisar preços é fundamental diante do aumento no custo dos alimentos.

“Os preços dos alimentos têm aumentado muito. Aliás, o nível de preço geral tem aumentado muito. Então, é necessário pesquisar e identificar locais de compras que ofereçam qualidade e um preço justo”, avaliou.

Lúcia considera que, de modo geral, as feiras livres apresentam valores mais acessíveis do que os supermercados em Belém. “A nossa experiência tem visto que, nos grandes centros de Belém e em alguns bairros, os preços das feiras, na média geral, são mais em conta do que os preços de supermercado, por exemplo”, afirmou.

O levantamento do Dieese/PA, realizado em feiras livres e supermercados da capital paraense, mostra que dez das 13 frutas pesquisadas ficaram mais caras na comparação entre outubro e setembro deste ano. Outras três apresentaram redução de preços.

Além do limão, a laranja pera teve a segunda maior alta mensal, de 8,84%, seguida pelo maracujá (4,78%), goiaba vermelha (4,01%), melancia (3,72%), tangerina (2,21%), manga rosa (2,18%), acerola (1,31%), banana prata (0,22%) e abacaxi (0,11%).

Entre as frutas que ficaram mais baratas, o melão amarelo apresentou a maior redução, de 6,39%. Também tiveram queda o abacate, com recuo de 1,84%, e o mamão, com diminuição de 1,47%.

Acumulado do ano

No balanço acumulado de 2026, considerando a comparação entre dezembro de 2025 e outubro de 2026, nove das 13 frutas pesquisadas apresentaram aumento de preços. Os maiores reajustes foram registrados no limão, com alta de 73,71%; na manga rosa, com 24,23%; na melancia, com 19,25%; e no mamão, com 16,96%.

Também ficaram mais caros o maracujá (5,67%), o abacaxi (4,39%), a acerola (3,73%), a banana prata (1,87%) e a goiaba vermelha (1,30%).

Em sentido contrário, quatro frutas registraram redução no acumulado do ano. O abacate apresentou a maior queda, de 48,80%. Na sequência, aparecem a tangerina (-12,28%), a laranja pera (-4,55%) e o melão amarelo (-0,41%).

Últimos 12 meses

Na comparação entre outubro de 2025 e outubro de 2026, 12 das 13 frutas pesquisadas ficaram mais caras em Belém. O limão também liderou esse levantamento, com aumento de 101,78%, o que representa mais que o dobro do preço registrado no mesmo mês do ano passado.

A segunda maior elevação foi observada na acerola, com 24,01%, seguida pela tangerina (22,58%), maracujá (17,91%), manga rosa (13,21%) e melão amarelo (12,27%).

O abacaxi também apresentou alta de 9,71% no período, seguido pela banana prata (8,95%), goiaba vermelha (8,86%), mamão (3,95%), laranja pera (0,99%) e melancia (0,45%). O abacate foi a única fruta a apresentar redução de preço nessa comparação, com queda de 9,14%.

Fatores climáticos

A alta nos preços das frutas em Belém também pode sofrer influência de fatores climáticos, como os possíveis efeitos do El Niño. O supervisor técnico do Dieese/PA, Everson Costa, explica que, na Região Norte, o fenômeno pode favorecer temperaturas mais elevadas e períodos de estiagem, com redução ou maior irregularidade das chuvas.

“A intensidade desses efeitos depende da duração das condições climáticas adversas, das regiões produtoras e de cada cultura, não sendo possível atribuir diretamente ao fenômeno os aumentos registrados na pesquisa. Por isso, a alta no mês de outubro, assim como no acumulado do ano de 2026 e dos últimos 12 meses, impacta diretamente no orçamento das famílias paraenses”, afirmou.

Essas condições podem prejudicar o desenvolvimento das frutas, reduzir a produtividade e elevar os custos com irrigação, pressionando o abastecimento e os preços ao consumidor.