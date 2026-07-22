Lula anuncia R$ 18,5 bilhões para empresas afetadas pelo tarifaço dos EUA

Nova etapa do programa Brasil Soberano prevê recursos do Tesouro e do BNDES para setores estratégicos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quarta-feira (22), um pacote de R$ 18,5 bilhões para apoiar empresas impactadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Os recursos também poderão atender setores afetados por conflitos internacionais considerados estratégicos para a balança comercial do país.

Do total, R$ 13,5 bilhões serão destinados pelo Tesouro Nacional à terceira fase do programa Brasil Soberano. Outros R$ 5 bilhões serão aportados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Segundo o governo federal, a nova etapa do programa beneficiará empresas atingidas pelas tarifas americanas, além de segmentos ligados à produção de fertilizantes, minerais críticos e estratégicos e outras áreas consideradas prioritárias para o comércio exterior brasileiro.

Criado em 2025, o Brasil Soberano chega à terceira edição após ter sido lançado para minimizar os impactos do primeiro tarifaço de 50% aplicado pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Nas duas fases anteriores, o programa liberou R$ 35,5 bilhões em financiamentos.

De acordo com o balanço apresentado pelo governo, a segunda etapa, lançada em abril deste ano, desembolsou R$ 19,5 bilhões, o equivalente a 92% do valor anunciado. Já a primeira fase liberou R$ 16 bilhões, correspondentes a 53% dos recursos previstos.

Os R$ 13,5 bilhões do Tesouro terão origem em saldos remanescentes da primeira etapa do Brasil Soberano, lançada em agosto do ano passado, além de recursos inicialmente reservados para a renegociação de dívidas rurais. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou que a medida não terá impacto sobre o resultado primário das contas públicas.

Linhas de crédito

Para esta nova fase, o governo prevê linhas de crédito com juros entre 3% e 9,8% ao ano. As taxas variarão conforme o tipo de financiamento, o porte da empresa e o setor econômico. Linhas voltadas para capital de giro terão juros mais elevados, enquanto os financiamentos destinados ao setor de minerais críticos contarão com as menores taxas.