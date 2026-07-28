Lojas de eletrônicos projetam salto de 50% no faturamento do segundo semestre no Pará

Compras destinadas ao Dia dos Pais abrem temporada lucrativa no comércio de Belém antecedendo repasses globais da indústria

Setor de eletrônicos projeta salto de 50% nas vendas do segundo semestre no Pará ( Foto: Thiago Gomes / O Liberal )

O comércio varejista da capital paraense aposta na força da segunda metade do ano para alavancar os resultados anuais. Impulsionadas por uma forte sequência de datas comemorativas, que começa agora em agosto e se estende até o final de dezembro, as grandes lojas de departamento estimam um crescimento que pode ultrapassar a expressiva marca de 50% nas receitas em comparação ao ciclo comercial do ano passado.

"A expectativa nossa aqui no comércio está muito alta. A gente acredita que vai vender bastante ainda esse ano, agora que vai vir o segundo semestre", diz o gerente comercial Wallace Neves, que atua em uma das maiores lojas varejistas do segmento em Belém.

As projeções internas superam os resultados alcançados pelo setor no ciclo passado, mesmo diante das oscilações do mercado global de tecnologia. "Ano passado cresceu muito, e neste ano estamos projetando crescer acima de 50% de faturamento", afirma Wallace.

Wallace Neves, gerente comercial (Thiago Gomes / O Liberal)

O otimismo não se apoia apenas nas campanhas tradicionais, como Black Friday e Natal. No Pará, a sazonalidade do segundo semestre ganha um reforço cultural e econômico incomparável com o restante do país, transformando o mês de outubro em um ponto alto de consumo para as famílias.

"Tem o nosso Círio, que é o segundo Natal, então a gente aproveita muito essa época. Assim como a Black Friday e o próprio final de ano. Naturalmente, as vendas do segundo semestre são mais relevantes", destaca o gerente comercial.

Caixas de som e celulares lideram procuras para o Dia dos Pais em Belém

No curto prazo, a principal aposta dos lojistas é o Dia dos Pais. A perspectiva na linha de frente das lojas é de um volume de negócios expressivo já nas primeiras semanas de agosto. "A expectativa é que seja melhor que o ano passado, estamos esperando um crescimento acima de 20% em relação ao faturamento", diz o vendedor Wellington Lima.

O comportamento do consumidor local revela uma preferência clara por celebrações domésticas.

"Os produtos mais procurados para o Dia dos Pais são a caixa amplificada e a caixinha de som. Eles estão procurando bastante para fazer festa com a família. O celular quase que empata na caixa amplificada em relação à procura", detalha Wellington Lima.

Wellington Lima, vendedor (Thiago Gomes / O Liberal)

Estoques garantem promoções locais antes de reajustes da indústria de tecnologia

Mesmo com a escassez global de chips de memória — provocada pela demanda por inteligência artificial — e o anúncio de aumentos por gigantes da tecnologia, as lojas locais conseguiram formar estoques. Isso permite que os preços da chamada "linha marrom", que inclui televisores e equipamentos de áudio, permaneçam estabilizados.

Para atrair o consumidor que retorna das férias escolares, o varejo preparou reduções nos valores antes que os repasses globais cheguem às prateleiras.

"Essa parte de linha marrom está com o preço estabilizado. Estamos preparando uma promoção a partir do dia 30 com redução dos valores para o que vai ser encartado", relata o vendedor.