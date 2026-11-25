LibTalks: educação ambiental desde a infância pode mudar destino dos resíduos

Ensinar às crianças que os resíduos podem ser transformados em novos produtos e gerar oportunidades de trabalho e renda é um caminho para mudar a relação da sociedade com o meio ambiente. A avaliação é da bióloga Ana Beatriz Mendes Amaral Ramos, coordenadora de Meio Ambiente dos Aeroportos de Belém e Macapá, que defendeu o investimento na educação ambiental desde a infância durante o LibTalks Eficiência Energética, realizado nesta quarta-feira (25), em Belém.

Durante o debate sobre reciclagem e sustentabilidade, Ana Beatriz destacou que a conscientização das novas gerações pode contribuir para transformar hábitos de consumo e descarte. Para ela, é importante mostrar às crianças que aquilo que muitas vezes é tratado apenas como lixo pode ter valor e ser reaproveitado em diferentes processos produtivos.

“Eu acho que esse é o ponto. Ensinar que resíduo pode gerar outros produtos e que outros produtos dão oportunidade a outras pessoas. Então, acho que a transformação desses resíduos é um ponto primordial”, afirmou.

A bióloga, que também tem formação na área de licenciatura, ressaltou a importância de aproximar a educação ambiental do cotidiano das famílias e das escolas. Na avaliação dela, a mudança de comportamento não depende apenas de campanhas ou ações isoladas, mas de um processo contínuo de conscientização.

Ana Beatriz também apontou que as crianças representam uma oportunidade de construir uma relação diferente com os resíduos, especialmente diante da dificuldade de modificar hábitos já estabelecidos entre os adultos. Por isso, defendeu que o conhecimento sobre separação, reaproveitamento e destinação correta dos materiais seja compartilhado desde cedo.