LibTalks: E+ Reciclagem já concedeu quase R$ 1 mi em descontos na conta de luz

Programa da Equatorial Pará arrecadou mais de 33 mil toneladas de materiais recicláveis desde 2015 e permite que consumidores reduzam ou até zerem a fatura

Trocar materiais recicláveis por descontos na conta de energia é a proposta do programa E+ Reciclagem, da Equatorial Pará, que já arrecadou mais de 33 mil toneladas de resíduos desde sua criação, em 2015. A iniciativa também já proporcionou quase R$ 1 milhão em descontos nas faturas dos consumidores. O funcionamento do projeto foi apresentado por Pricila Hinvaitt, representante da distribuidora, durante o LibTalks Eficiência Energética, realizado nesta quarta-feira (25), em Belém.

Durante a conversa, mediada por Ney Messias, diretor de projetos do Grupo Liberal, Pricila explicou que o programa foi criado com duas frentes principais: incentivar a conscientização ambiental e disseminar conhecimentos sobre a separação correta dos resíduos e a coleta seletiva. A proposta é estimular hábitos sustentáveis e evitar que materiais recicláveis tenham destinação inadequada.

“Ele surgiu justamente pensando em duas frentes de atuação principais, que são a conscientização da população, tentar melhorar essa questão de investir mais nas boas práticas, na adoção dessa cultura, e também o viés educacional. Para levar conhecimento sobre a importância de você fazer a separação correta dos resíduos”, explicou.

Além de contribuir para a preservação ambiental, a iniciativa oferece uma vantagem financeira aos participantes. Os materiais entregues nos pontos de coleta são convertidos em créditos que podem ser utilizados para abater o valor da conta de energia. De acordo com Pricila, há consumidores que conseguem reduzir significativamente a fatura e até mesmo zerar o valor a pagar.

“Quando a gente fala em 33 mil toneladas de resíduo arrecadado, significa dizer que eu consegui dar desconto na fatura de energia de quase um milhão de reais. É um valor que a gente quer cada vez mais melhorar, mas temos recebido retornos muito positivos dos nossos clientes, inclusive tem cliente que chega para mim e fala assim: ‘Eu consegui zerar a minha fatura de energia’”, relatou.

Atualmente, o E+ Reciclagem conta com oito postos fixos e dois itinerantes no Pará. Mesmo com a estrutura disponível, o volume arrecadado desde o início do projeto é considerado expressivo pela representante da Equatorial, que também destacou a intenção de ampliar a atuação da iniciativa no estado.

A destinação adequada dos materiais também ajuda a reduzir impactos ambientais, como a emissão de gases poluentes associada ao descarte inadequado de resíduos. A coleta seletiva contribui ainda para evitar problemas relacionados ao acúmulo de lixo, como alagamentos, além de estimular o reaproveitamento de matérias-primas.