LibTalks: Deryck Martins aponta perdas econômicas com reciclagem fora do Pará

Presidente do Coemas/Fiepa defende ampliação da indústria de reciclagem no Pará para fortalecer a economia e aproveitar materiais descartados no próprio estado

O Pará perde oportunidades de geração de empregos e renda ao enviar resíduos recicláveis para processamento em outros estados. O alerta foi feito por Deryck Pantoja Martins, presidente do Coemas/Fiepa e diretor executivo da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará (Aimex), durante o LibTalks Eficiência Energética, realizado nesta quarta-feira (25), em Belém. O representante do setor industrial defendeu a ampliação da estrutura de reciclagem para que o estado consiga aproveitar melhor os materiais que produz.

Durante o debate, Deryck destacou a contradição entre a abundância de recursos naturais no território paraense e a falta de uma estrutura industrial capaz de absorver, em grande escala, os resíduos gerados pela população e pelas atividades econômicas.

“A gente ainda tem uma contradição quando a gente fala dos resíduos, da reciclagem, do reaproveitamento. A gente tem recursos naturais em abundância, isso é parte da riqueza que nós temos aqui no estado do Pará”, afirmou.

Para o representante do setor industrial, a ampliação da capacidade de reciclagem depende da criação de condições mais favoráveis à instalação de novas empresas. Ele ressaltou que, embora o estado já tenha iniciativas de aproveitamento de papel e plástico, a estrutura existente ainda não é suficiente para absorver todo o volume de materiais descartados.

“Precisamos criar ambientes mais favoráveis para a gente instalar novas indústrias. Porque a reciclagem, em grande escala, somente a indústria consegue fazer”, explicou.

Deryck também chamou atenção para os impactos econômicos da saída desses materiais do Pará. “Quando a gente manda para fora, você deixa de gerar emprego, você deixa de gerar divisa no estado”, destacou.

O município de Marituba foi citado durante a conversa como exemplo de estruturação de iniciativas de aproveitamento de resíduos. Apesar dos avanços, Deryck observou que parte dos materiais ainda segue para processamento fora do estado. Há iniciativas de reaproveitamento de papel e plástico, mas a capacidade instalada ainda não permite absorver todos os resíduos gerados no Pará.