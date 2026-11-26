Irã, Nicarágua, Peru e São Cristóvão abrem mercados para produtos do agro brasileiro

As aberturas de mercado foram anunciadas após a conclusão das negociações sanitárias e fitossanitárias entre os países

O Brasil poderá exportar mais produtos agropecuários para Irã, Nicarágua, Peru e São Cristóvão e Névis, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota. As aberturas de mercado foram anunciadas após a conclusão das negociações sanitárias e fitossanitárias entre os países.

Para o Irã, o Brasil poderá comercializar sorgo em grãos. "O país importa cerca de 80% dos insumos destinados à alimentação animal. Por suas características nutricionais, o sorgo representa uma alternativa ao milho e à cevada na produção de rações", destacam as pastas. Em 2025, o Brasil exportou mais de US$ 2,9 bilhões em produtos agropecuários para o Irã, principal destino das exportações brasileiras de milho.

A Nicarágua permitiu a entrada de amendoim com casca brasileiro. Em maio, o país deu aval para amendoim sem casca do Brasil. No último ano, o país importou mais de US$ 73 milhões em produtos agropecuários brasileiros, com destaque para milho e produtos de origem animal, apontam as pastas.

O Peru autorizou a importação de trigo em grão brasileiro. O mercado peruano importa mais de 2 milhões de toneladas do cereal anualmente, sobretudo para panificação e massas alimentícias, segundo as pastas. O Brasil exportou mais de US$ 729 milhões em produtos agropecuários para o Peru no ano passado, sobretudo de produtos florestais, proteínas animais, cereais, farinhas e preparações.