Ficamos indignados com adiamento pela UE da reinclusão do Brasil, diz ministro

O ministro da Agricultura, André de Paula, afirmou que recebeu com indignação a decisão da União Europeia (UE) de adiar a decisão sobre a reinclusão do Brasil no fornecimento de carne de aves e mel aos países europeus. "Nós ficamos muito frustrados com a reunião. Eu diria que, no meu caso, ficamos indignados com o resultado da última reunião porque nós recebemos uma auditoria que confirmou aquilo que já sabíamos. Do ponto de vista técnico, não havia nada que pudesse justificar o não realistamento do Brasil no que diz respeito a aves e a mel", disse o ministro a jornalistas nesta terça-feira, 24.

O Comitê Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Rações (Scopaff), da União Europeia, adiou na última terça-feira (17) a deliberação sobre o retorno do Brasil à lista de países autorizados a fornecer frango e mel ao bloco. Entretanto, segundo a Comissão Europeia, vários Estados-membros solicitaram esclarecimentos adicionais sobre o sistema implementado para o Brasil, adiando a decisão para o próximo encontro do colegiado, previsto para entre 7 e 8 de dezembro.

De Paula destacou o diálogo junto à UE envolve, além do Ministério da Agricultura, o Ministério das Relações Exteriores. "O Itamaraty tem se envolvido e o próprio presidente Lula porque não dá para aceitar esse tratamento. Eu vou aguardar essa resposta", acrescentou sobre a necessidade de resposta da UE. "Estamos, pelos diversos canais, manifestando a nossa preocupação e o nosso inconformismo com esse tratamento que o Brasil tem recebido", apontou.