Fecomércio aponta queda no endividamento, mas inadimplência avança

Levantamento da Fecomércio Pará mostra redução no número de endividados, enquanto cresce o percentual de consumidores com contas em atraso

O percentual de famílias paraenses endividadas apresentou leve recuo em junho, mas a inadimplência continuou em alta no estado. É o que revela a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), elaborada pela Fecomércio Pará, com base em dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Segundo o levantamento, 73,7% das famílias do Pará estavam endividadas em junho, uma redução de 0,8 ponto percentual em relação a maio, quando o índice chegou a 74,5%. Apesar da queda mensal, o percentual permanece acima do registrado no mesmo período de 2025, quando 68,5% dos consumidores declaravam possuir algum tipo de dívida.

Em contrapartida, a pesquisa mostra um aumento da inadimplência. O percentual de famílias com contas em atraso passou de 18,2% em maio para 19,6% em junho. Ainda assim, o índice permanece inferior ao observado em junho do ano passado, quando alcançava 22,3%.

Outro dado positivo é a redução do número de consumidores que afirmam não ter condições de quitar suas dívidas. Esse grupo representa 3% das famílias em junho, abaixo dos 3,2% registrados em maio e praticamente metade do percentual observado em junho de 2025, quando era de 6,2%.

A pesquisa também aponta que o tempo médio de atraso nos pagamentos caiu para 56 dias, contra 57 dias em maio e 64 dias no mesmo mês do ano passado. Já o comprometimento médio das famílias com dívidas permaneceu praticamente estável, em 6,2 meses, enquanto a parcela da renda destinada ao pagamento de débitos ficou em 31,2%, ligeiramente inferior aos 31,4% registrados no mês anterior.

Entre as famílias com renda de até dez salários mínimos, o endividamento continua mais elevado, atingindo 76% em junho. Já entre aquelas com renda superior a dez salários mínimos, o índice ficou em 52,3%. No entanto, a inadimplência praticamente se igualou entre os dois grupos: 19,3% nas famílias de menor renda e 19,8% entre as de maior renda.

O cartão de crédito segue como o principal tipo de dívida dos consumidores paraenses, citado por 87,1% dos entrevistados. Em seguida aparecem os carnês (25,5%), o crédito consignado (10,2%) e o financiamento de veículos (8,8%).

Em relação ao nível de endividamento, 57,5% dos entrevistados afirmaram estar "mais ou menos endividados", enquanto 6,9% disseram estar muito endividados. Outros 26,3% declararam não possuir dívidas desse tipo.