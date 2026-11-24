Faepa aciona Justiça por explicações do ICMBio sobre apreensão de gado no Pará

Federação questiona situação fundiária da Esec Terra do Meio e pede acesso a documentos sobre operação; entidade afirma que busca garantir segurança jurídica aos produtores rurais

A Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) ingressou na Justiça Federal com um Mandado de Segurança Cível para obter esclarecimentos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) sobre a situação fundiária da Estação Ecológica (Esec) Terra do Meio e os procedimentos relacionados à recente apreensão de gado na unidade de conservação, durante a Operação Pasto Nullus. A entidade afirma que a iniciativa busca garantir transparência nas ações dos órgãos públicos e segurança jurídica aos produtores rurais que vivem e desenvolvem atividades na região.

A medida judicial foi adotada após a Faepa encaminhar uma solicitação formal de informações ao presidente do ICMBio. Embora o órgão tenha pedido a prorrogação do prazo para responder, não houve manifestação conclusiva. Diante da ausência de retorno, a federação decidiu recorrer à Justiça para ter acesso às informações e aos documentos oficiais.

O presidente da Faepa, Carlos Xavier, assinou a nota divulgada pela entidade. Em entrevista ao jornal O Liberal, o zootecnista Guilherme Minssen, representante da federação, destacou que a segurança jurídica é uma das principais preocupações do setor agropecuário no Pará.

“A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Pará tem uma preocupação muito grande com o principal insumo do agronegócio da produção de alimentos no Estado, que é a segurança jurídica. Ela é fundamental para podermos produzir não só em paz, mas dentro da lei”, afirmou.

Guilherme Minssen também ressaltou que a Faepa acompanha as situações enfrentadas pelos produtores no interior do estado, por meio dos sindicatos rurais e dos dez núcleos sindicais da entidade. Para ele, a realidade das regiões mais distantes nem sempre é percebida a partir da capital, embora essas localidades tenham papel importante na produção e na geração de renda da população paraense.

“Estamos muito ligados ao interior do estado. Às vezes, a nossa realidade aqui na capital não reflete tanto o que está acontecendo nas fronteiras mais distantes”, declarou.

Questionado sobre o andamento do pedido e a existência de algum retorno da Justiça, o representante da Faepa informou que, até o momento da entrevista, não havia resposta. A iniciativa também está alinhada à atuação da Federação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA), conforme explicou.

Fundamentação

Entre os argumentos apresentados pela Faepa está o Procedimento Administrativo Nº. 1.23.003.000417/2020-44, no qual, conforme a entidade, o próprio ICMBio reconheceu a demora na regularização fundiária da unidade de conservação e a ausência de conclusão dos procedimentos de indenização de benfeitorias.

A federação também cita a Recomendação Conjunta Nº. 07/2024, do Ministério Público Federal (MPF) e da Defensoria Pública da União (DPU), que trata da situação de famílias consideradas ocupantes de boa-fé na área. Parte dessas famílias depende da produção rural para garantir a própria subsistência.

O processo foi registrado sob o Nº. 1062465-89.2026.4.01.3900, na classe Mandado de Segurança Cível, tendo a Faepa como autora e o ICMBio e outros como parte passiva.

Com a ação, a federação afirma buscar informações sobre a situação fundiária da estação ecológica e os procedimentos adotados durante a operação, além de defender que as medidas executadas em unidades de conservação considerem a realidade fundiária e os direitos das famílias envolvidas.