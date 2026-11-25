EUA propõem elevar tarifas sobre açúcar do Brasil e taxa adicional de 10% sobre aeronaves

Segundo o representante comercial, as medidas têm como objetivo ampliar a pressão sobre o governo brasileiro e trazer o País à mesa de negociações.

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, anunciou nesta quarta-feira, 25, a abertura de uma consulta pública sobre a proposta de elevar as tarifas de importação sobre o açúcar e impor uma taxa adicional de 10% sobre aeronaves acabadas produzidas no Brasil, no âmbito da Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.

"Após mais de um ano de conversas, o Brasil não fez nenhum progresso significativo para enfrentar as práticas comerciais prejudiciais que comprometem a competitividade dos agricultores, trabalhadores, inovadores e empresas americanas", afirmou Greer, em comunicado.

Segundo o representante comercial, as medidas têm como objetivo ampliar a pressão sobre o governo brasileiro e trazer o País à mesa de negociações.

Greer ressaltou que Washington permanece aberto à continuidade das tratativas comerciais com Brasília.

Em documento previsto para publicação no Federal Register, o diário oficial dos EUA, o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR) detalhou a proposta de substituir a tarifa de 25% da Seção 301 sobre determinados tipos de açúcar brasileiro fora das cotas por taxas adicionais de US$ 0,44 por quilo (kg) de açúcar bruto de cana e de US$ 0,60 por quilo de açúcar bruto de beterraba ou refinado.

As novas taxas seriam aplicadas independentemente do país de origem, para evitar que exportadores brasileiros passem a abastecer mercados atendidos por outros países produtores, o que reduziria a eficácia das medidas americanas. O USTR destacou que o Brasil é líder mundial na produção e exportação de açúcar.

Já a proposta relativa às aeronaves prevê a revogação da atual isenção tarifária no âmbito da Seção 301, em uma medida que afetaria a Embraer. Segundo o USTR, o Brasil é o principal exportador de aeronaves regionais para os EUA, e aeronaves acabadas constituem o quarto maior produto de exportação brasileiro para o mercado americano.

O USTR reconheceu que Brasil e EUA inicialmente se envolveram de forma "construtiva" nas negociações comerciais, com avanços ao longo de diversas reuniões em 2025 e 2026. Contudo, segundo o órgão, as discussões não progrediram desde 20 de julho.

O documento cita ainda as iniciativas do governo brasileiro para elaborar contramedidas com base na Lei de Reciprocidade Econômica, além do pedido de estabelecimento de um painel na Organização Mundial do Comércio (OMC) para contestar as medidas americanas.

A consulta pública também avaliará a possibilidade de imposição de tarifas sobre outros produtos. Os interessados terão entre 27 de novembro e 30 de dezembro para apresentar contribuições por escrito. Uma audiência pública está marcada para 14 de janeiro de 2027.