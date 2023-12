Endividamento das famílias paraenses cai em novembro, aponta pesquisa

Pelo terceiro mês consecutivo, o endividamento das famílias brasileiras registra queda no Pará, com recuo de 0,4% em comparação com o mês anterior. A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) nesta segunda-feira (4), mostra que 60,9% da população paraense estava endividada em novembro.

De acordo com o levantamento, no último mês, 32,3% dos consumidores do Estado tiveram parte da renda comprometida com dívidas, enquanto que 6,6% não tiveram condições de pagar. Já o índice de inadimplência (dívida que não foi paga em tempo) alcançou 23,9%, representando um aumento de 1% no mês de outubro (22,9%), se mantendo, por outro lado, menor do que em comparação com o mês de novembro do ano passado (24,9%).

No contexto dos endividados, a faixa de renda média, entre cinco e dez salários mínimos, apresentou uma redução no número de pessoas endividadas, com 61,2% das famílias endividadas, enquanto que 24,6% delas afirmaram ter contas atrasadas. No entanto, 15,4% desses consumidores consideram-se "pouco endividados".

Os tipos de dívidas mais comuns incluem cartão de crédito (82,5%), cheque especial (1,6%), carnê de loja (21,4%), crédito consignado (8,1%), empréstimo pessoal (2,0%), e prestações de carro (6,2%) e casa (3,3%).