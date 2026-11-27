Lojas cheias, busca por descontos e oportunidades para antecipar os presentes de fim de ano marcaram a Black Friday em Belém nesta sexta-feira (27). Em diferentes segmentos, consumidores aproveitaram a data para adquirir produtos com preços promocionais, enquanto comerciantes registraram aumento na procura e expectativa de crescimento no faturamento. Em um shopping localizado no bairro Batista Campos, o movimento foi intenso desde as primeiras horas do dia, com perspectiva de maior concentração de clientes no período da noite.
Em uma loja de calçados, o subgerente Alisson Monteiro avaliou que o movimento deste ano está superior ao de edições anteriores. A expectativa do estabelecimento é alcançar crescimento de pelo menos 15% no faturamento em comparação com 2025. Entre os produtos mais procurados estão tênis para academia, corrida e atividades esportivas, além de modelos de marca própria, que se destacam pelo preço mais acessível.
“Os clientes estão aproveitando muito para comprar antes, na Black Friday. Tem o pessoal que recebeu o décimo terceiro também, então está aproveitando as promoções agora para o Natal”, afirmou.
O aumento no fluxo de consumidores também foi percebido em uma loja de aparelhos celulares. A gerente Karolen Sarame contou que havia preocupação com a concorrência das compras pela internet, mas o resultado foi positivo, com crescimento no movimento e no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado.
Os aparelhos da linha Galaxy S26 estão entre os mais procurados. Uma das estratégias para atrair clientes é receber celulares antigos como parte do pagamento na aquisição de um novo dispositivo. A oferta de combos com acessórios, como fones de ouvido, também contribui para ampliar as vendas.
“O próprio produto já se torna um presente para alguém, para um amigo ou para a família. A gente consegue unir o útil ao agradável para o cliente”, explicou Karolen, que espera uma intensificação das vendas no período da noite.
Consumidores
Entre os consumidores, a Black Friday também representa uma oportunidade para compras não planejadas. A empreendedora Maria Rosenilda, de 51 anos, moradora do bairro do Bengui, na capital paraense, decidiu aproveitar as ofertas depois de encontrar promoções durante um passeio pelo shopping. Roupas, calçados e produtos para bebês estavam entre os itens que chamaram sua atenção.
“Eu só passei, vi a promoção e já encostei para comprar”, contou. Apesar de considerar algumas ofertas boas oportunidades, ela avaliou que os preços estão mais altos do que na Black Friday de 2025.
Já o casal Gilbert Gomes, de 28 anos, encarregado de campo, e Jenifer Silva, de 25, enfermeira, foi ao shopping em busca de uma pantufa para utilizar nas fotografias do casamento religioso, marcado para este sábado (28). A compra foi motivada pela diferença de preço em relação à internet: o produto estava custando aproximadamente metade do valor pesquisado pelo casal.
“Pela internet, o valor estava um pouco alto. A gente veio aqui, deu uma olhada e aproveitou. Está na metade do preço”, relatou Jenifer. Moradores do bairro do Guamá, também na capital, os dois também aproveitaram a visita para pesquisar outros produtos. Gilbert contou que pretende utilizar o período promocional para adquirir eletrodomésticos e materiais necessários à reforma da residência.