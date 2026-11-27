Em Belém, Black Friday impulsiona vendas e antecipa compras de Natal nesta sexta

Nesta sexta-feira (27), o movimento foi intenso desde as primeiras horas do dia, com perspectiva de maior concentração de clientes no período da noite, em um shopping no bairro Batista Campos

Em Belém, o movimento foi intenso desde as primeiras horas do dia, com perspectiva de maior concentração de clientes no período da noite ( Foto: Foto: Wagner Santana/O Liberal )

Lojas cheias, busca por descontos e oportunidades para antecipar os presentes de fim de ano marcaram a Black Friday em Belém nesta sexta-feira (27). Em diferentes segmentos, consumidores aproveitaram a data para adquirir produtos com preços promocionais, enquanto comerciantes registraram aumento na procura e expectativa de crescimento no faturamento. Em um shopping localizado no bairro Batista Campos, o movimento foi intenso desde as primeiras horas do dia, com perspectiva de maior concentração de clientes no período da noite.

Em uma loja de calçados, o subgerente Alisson Monteiro avaliou que o movimento deste ano está superior ao de edições anteriores. A expectativa do estabelecimento é alcançar crescimento de pelo menos 15% no faturamento em comparação com 2025. Entre os produtos mais procurados estão tênis para academia, corrida e atividades esportivas, além de modelos de marca própria, que se destacam pelo preço mais acessível.

Para Alisson Monteiro, subgerente em uma loja de calçados, o movimento deste ano está superior ao de edições anteriores (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

“Os clientes estão aproveitando muito para comprar antes, na Black Friday. Tem o pessoal que recebeu o décimo terceiro também, então está aproveitando as promoções agora para o Natal”, afirmou.

O aumento no fluxo de consumidores também foi percebido em uma loja de aparelhos celulares. A gerente Karolen Sarame contou que havia preocupação com a concorrência das compras pela internet, mas o resultado foi positivo, com crescimento no movimento e no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado.

Os aparelhos da linha Galaxy S26 estão entre os mais procurados. Uma das estratégias para atrair clientes é receber celulares antigos como parte do pagamento na aquisição de um novo dispositivo. A oferta de combos com acessórios, como fones de ouvido, também contribui para ampliar as vendas.

“O próprio produto já se torna um presente para alguém, para um amigo ou para a família. A gente consegue unir o útil ao agradável para o cliente”, explicou Karolen, que espera uma intensificação das vendas no período da noite.

Consumidores

Entre os consumidores, a Black Friday também representa uma oportunidade para compras não planejadas. A empreendedora Maria Rosenilda, de 51 anos, moradora do bairro do Bengui, na capital paraense, decidiu aproveitar as ofertas depois de encontrar promoções durante um passeio pelo shopping. Roupas, calçados e produtos para bebês estavam entre os itens que chamaram sua atenção.

“Eu só passei, vi a promoção e já encostei para comprar”, contou. Apesar de considerar algumas ofertas boas oportunidades, ela avaliou que os preços estão mais altos do que na Black Friday de 2025.

Moradora do Bengui, em Belém, Maria Rosenilda, de 51 anos, aproveitou as ofertas que encontrou durante um passeio pelo shopping (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Já o casal Gilbert Gomes, de 28 anos, encarregado de campo, e Jenifer Silva, de 25, enfermeira, foi ao shopping em busca de uma pantufa para utilizar nas fotografias do casamento religioso, marcado para este sábado (28). A compra foi motivada pela diferença de preço em relação à internet: o produto estava custando aproximadamente metade do valor pesquisado pelo casal.

Gilbert Gomes, de 28 anos, e Jenifer Silva, de 25, aproveitaram a promoção de uma pantufa para as fotos do casamento, neste sábado (28), pagando metade do preço encontrado na internet (Foto: Wagner Santana/O Liberal)