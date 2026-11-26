Eduardo Braga defende medição trimestral de hiato de conformidade na reforma tributária

O hiato de conformidade é a diferença entre o valor dos tributos que deveriam ser arrecadados pelo governo e o valor efetivamente recolhido

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator do projeto de resolução que fixará a alíquota de referência da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), defendeu nesta quinta-feira, 26, a medição trimestral do hiato de conformidade na Reforma Tributária, com acompanhamento do Senado.

O hiato de conformidade é a diferença entre o valor dos tributos que deveriam ser arrecadados pelo governo e o valor efetivamente recolhido. O indicador é importante, por exemplo, para medir a sonegação.

"Defendo que o hiato de conformidade seja medido trimestralmente e que haja prestação de contas ao Senado da República, que tem competência para definir as alíquotas, a fim de que possamos acompanhar o comportamento do indicador a cada trimestre", declarou a jornalistas, no Senado.

Segundo ele, o projeto de resolução para fixar a alíquota de referência deve ser votado até 9 de dezembro.

O senador afirmou, porém, que os técnicos ainda estudam quanto tempo seria necessário esperar para fazer ajustes, de acordo com o que for observado nas medições. "Essa é uma das dúvidas que temos: se a medição do hiato comprovar que ele está superdimensionado, é justo a população ficar pagando por um ano para só corrigir isso no ano seguinte? Ou a noventena resolve?", questionou.

O regramento tributário impede que o governo cobre imediatamente tributos novos ou aumentados. A depender do caso, é preciso respeitar um prazo mínimo de 90 dias, ou a cobrança só pode começar no ano seguinte.