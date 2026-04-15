Economia do Pará cresce 4,51% em 2025 e supera média nacional

A economia paraense encerrou 2025 em ritmo acelerado, com crescimento de 4,51%, resultado que praticamente dobra a média nacional de 2,29%. Os dados são da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), com base no Sistema de Contas Nacionais Trimestrais do IBGE, e reforçam o protagonismo do estado no desempenho econômico do país ao longo do ano. Entre os destaques que contribuíram para esse resultado, destacam-se setores como agropecuária e indústria.

A agropecuária registrou alta de aproximadamente 11,13%, impulsionada por safras expressivas de milho e soja, que se beneficiaram de condições climáticas positivas, seguida pela indústria, com crescimento de 3,26%, superando a média brasileira. Outras atividades, como mineração e construção civil, também contribuíram para manter o resultado elevado.

Da mesma maneira, o setor de serviços cresceu 3,78%, com expansão disseminada em diversas atividades. O comércio (5,90%) e outros serviços (5,78%) foram os principais destaques, reforçando o dinamismo do setor.

Segundo o presidente da Fapespa, Marcel Botelho, “esse estudo em parceria com o IBGE mostra claramente a estabilidade e o vigor econômico paraense”. “Eu convido os paraenses para analisar os demais estudos da Fapespa que mostram, claramente, cada uma dessas potencialidades produzidas pelo Pará”, ressalta.

Somente no quarto trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) do Pará alcançou R$ 69,2 bilhões, o equivalente a 2,1% da economia brasileira. Apesar da retração de 1,95% frente ao trimestre anterior, o recuo é visto como um movimento pontual de acomodação, após uma sequência de resultados positivos, puxados principalmente por setores sujeitos à sazonalidade, a exemplo da agropecuária e da indústria.

O bom desempenho dos três grandes setores econômicos contribuiu para uma expansão de 4,79% no Valor Adicionado Bruto (VAB) do estado, índice que também superou com folga a média nacional. Além disso, o Pará manteve relevância no cenário brasileiro, respondendo por 2,1% do PIB nacional no quarto trimestre e com forte participação em atividades estratégicas, como a agropecuária e a indústria extrativa.