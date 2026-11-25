Do subsolo ao futuro: quem faz a mineração do Pará mover o mundo

Do celular à energia limpa, a trajetória de uma engenheira amazônida conecta riqueza mineral, conhecimento e os desafios do desenvolvimento local

Bianca Cabral (ao centro) integra uma geração de profissionais amazônidas cujo conhecimento técnico contribui para o desenvolvimento de projetos minerais no Pará ( Foto: Arquivo Pessoal )

“Eu não tô conseguindo falar de tanta emoção.” Foi o que a engenheira ambiental Bianca Cabral disse a um colega de profissão ao visitar, em 2024, um empreendimento mineral em Tucumã, no sudeste do Pará. Onze anos antes, ela havia estado naquele mesmo local como servidora pública, durante uma vistoria para o licenciamento ambiental do projeto. Na primeira visita, encontrou uma área ainda sem as estruturas da mineração. Na segunda, viu instalações recém-implantadas e profissionais trabalhando. Era a concretização de um projeto que havia conhecido ainda na etapa de licenciamento ambiental.

A lembrança é uma das histórias que Bianca compartilhou em áudios enviados por WhatsApp à reportagem de O Liberal. O próprio celular utilizado na entrevista ajuda a explicar a dimensão do trabalho ao qual a engenheira dedica sua carreira. Dentro do aparelho, em circuitos eletrônicos, conectores e sistemas de carregamento, está um metal que coloca o Pará em posição estratégica na economia mundial: o cobre.

O mesmo metal está nos fios que levam energia às casas, nas geladeiras, nos aparelhos de ar-condicionado, nos automóveis e na infraestrutura que permite o funcionamento da internet. Para Bianca, nascida em Belém e com quase duas décadas de experiência na área ambiental, conhecer essas aplicações é uma forma de compreender a ligação entre a mineração realizada no interior da Amazônia e as transformações tecnológicas do planeta.

A conexão vai além do cobre. A bauxita é a principal matéria-prima do alumínio encontrado nas latinhas de refrigerante, nas panelas e nos automóveis. O caulim, por sua vez, é utilizado na fabricação de papel e cerâmica. Isso não significa que o minério presente em um celular ou em uma latinha específica tenha saído do Pará, mas os números da produção ajudam a dimensionar a participação do estado nas cadeias industriais que abastecem o Brasil e o mundo.

Do celular à energia renovável, minerais produzidos no Pará integram diferentes cadeias industriais presentes no cotidiano da população. (O Liberal/Arte produzida com inteligência artificial)

A riqueza paraense na economia mundial

Em 2025, o Pará respondeu por 92,7% da produção brasileira de bauxita, 75% de caulim e 73,5% de cobre, segundo o Panorama da Mineração do Estado do Pará, divulgado pelo Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral).

No primeiro semestre de 2026, as exportações minerais paraenses alcançaram US$ 8,67 bilhões, crescimento de 23,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Pará concentrou mais de 70% da produção brasileira de bauxita, caulim e cobre em 2025, segundo levantamento do Simineral (O Liberal/Arte produzida com inteligência artificial)

A importância desses recursos ganha uma nova dimensão diante das transformações energéticas e tecnológicas em curso. A produção de veículos elétricos, a geração de energia renovável e a expansão da infraestrutura digital dependem de matérias-primas minerais.

Em novembro de 2026, o governo federal aprovou uma lista de 27 substâncias minerais críticas e estratégicas para o Brasil, incluindo cobre, alumínio, níquel e manganês. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), a classificação busca orientar investimentos, fortalecer cadeias produtivas e ampliar a transformação mineral no país.

Para o presidente executivo do Simineral, Emerson Rocha, a concentração desses recursos representa uma vantagem competitiva para o Pará diante das mudanças na economia mundial.

“A transição energética passa por esses minerais e a concentração deles está aqui no nosso estado”, afirmou Rocha, durante o lançamento da Carta Santarém, em outubro de 2026.

Engenheira ambiental da CoreX Copper Brasil, no sudeste paraense, Bianca explica que parte da transição energética consiste na substituição de tecnologias dependentes de combustíveis fósseis por alternativas movidas a eletricidade, preferencialmente gerada por fontes renováveis.

O cobre é importante nesse processo por sua elevada capacidade de conduzir eletricidade e calor, além da durabilidade e da possibilidade de reciclagem. Nos veículos elétricos, está presente nos motores, nos cabos e nas conexões das baterias. Nas usinas solares, integra os sistemas que transportam a energia produzida. Nos parques eólicos, é utilizado nos geradores e nos sistemas elétricos.

A expansão dos centros de processamento de dados, inclusive aqueles associados à inteligência artificial, também amplia a necessidade de infraestrutura elétrica, observa a engenheira. É nesse cenário que a região de Carajás, onde Bianca trabalha, ganha relevância pela produção de cobre e pela participação nas cadeias de fornecimento que sustentam essas tecnologias.

Uma carreira construída entre o minério e a floresta

Bianca iniciou a carreira em fevereiro de 2008, na gerência de mineração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Formada em Ciências Ambientais, decidiu cursar Engenharia Ambiental ao perceber a necessidade de ampliar sua qualificação. Concluiu a segunda graduação no fim de 2016 e, em setembro de 2017, ingressou na iniciativa privada como engenheira júnior, na então Avanco, empresa que passou por mudanças de controle até chegar à atual CoreX.

O Liberal/montagem produzida com inteligência artificial a partir de fotografia da entrevistada

Foi nessa transição que passou a conhecer mais profundamente a diversidade de profissionais e conhecimentos envolvidos na mineração. Geólogos, engenheiros, biólogos, arqueólogos e profissionais das ciências sociais participam de estudos e decisões que podem começar anos antes de uma mina entrar em operação. “O meu papel não é simplesmente obter uma licença ambiental”, explica Bianca.

Para a engenheira, as equipes ambientais precisam participar das decisões desde a concepção dos projetos. Uma mudança no traçado de uma linha de transmissão, por exemplo, pode reduzir a retirada de vegetação, evitar intervenções em cursos d'água e diminuir interferências sobre propriedades e comunidades.

Na Amazônia, esse planejamento envolve desafios que vão além da biodiversidade. É necessário considerar comunidades tradicionais, povos indígenas, patrimônio cultural, diferentes formas de ocupação territorial e realidades socioeconômicas distintas.

“A mineração é uma atividade que gera impacto e isso precisa ser reconhecido com transparência”, afirma.

Bianca defende que os impactos sejam evitados sempre que possível e que aqueles que não puderem ser evitados sejam minimizados, com recuperação de áreas afetadas, compensações e cumprimento da legislação ambiental. Para ela, essa responsabilidade envolve todos os profissionais de um empreendimento, não apenas a equipe ambiental.

A relação com o território também influencia suas decisões. Bianca conta que costuma participar de audiências públicas sobre projetos de outras empresas para conhecer os empreendimentos e compreender as dúvidas apresentadas pelas comunidades.

“Eu convivo com essa comunidade. Então, a responsabilidade dobra”, afirma.

Essa percepção sobre o trabalho desenvolvido na Amazônia ganhou outra dimensão em novembro de 2025, quando Bianca participou de um painel da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) na Blue Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada em Belém.

Diante das discussões internacionais sobre descarbonização, novas tecnologias e desenvolvimento sustentável, a engenheira passou a enxergar sob outra perspectiva a atividade que acompanha diariamente.

“Enquanto o mundo discute transição energética, descarbonização, novas tecnologias, nós estamos aqui no interior do Pará”, recorda.

Para Bianca, a experiência reforçou a percepção de que profissionais que atuam na mineração amazônica participam de uma cadeia produtiva ligada ao futuro energético e tecnológico do planeta.

A riqueza que precisa permanecer no Pará

A importância mundial dos minerais paraenses também pode ser medida pelos empregos e recursos financeiros gerados no próprio estado.

Segundo o Panorama da Mineração do Simineral, elaborado com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), a indústria extrativa mineral do Pará encerrou junho de 2026 com 30.238 vínculos formais de trabalho.

A atividade também gera recursos destinados aos municípios por meio da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), conhecida como royalties da mineração. Dados da Agência Nacional de Mineração (ANM) mostram que Canaã dos Carajás, Parauapebas e Marabá receberam, juntos, R$ 123,5 milhões no repasse realizado em novembro de 2026, referente à arrecadação de outubro.

Exportações, vínculos formais de trabalho e repasses da Cfem dimensionam a importância econômica da mineração no Pará em 2026 (O Liberal/Arte produzida com inteligência artificial)

Os indicadores dimensionam a importância econômica da atividade, mas o desenvolvimento regional envolve outros desafios. Em estudo divulgado em novembro, a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) apontou o baixo beneficiamento local dos minerais como um dos obstáculos para que o estado agregue mais valor à produção. A questão envolve ampliar as etapas de processamento e transformação das matérias-primas dentro do próprio território paraense.

Na avaliação de Bianca, é necessário avançar também na qualificação profissional, na geração de empregos e no fortalecimento de empresas e fornecedores locais. “Não adianta morar em cima da riqueza e não ter qualidade de vida da população”, afirma.

A engenheira defende que as oportunidades econômicas permaneçam nas comunidades mesmo após o encerramento das atividades de uma mina.

“O mundo precisa do cobre do Pará, mas o Pará também precisa se beneficiar de maneira duradoura”, acrescenta.

Sempre que participa de decisões sobre contratações, Bianca diz procurar incentivar a participação de trabalhadores e fornecedores da região.

“Valorizem o Norte, contratem do Norte, invistam no Norte”, defende.

Fora da mineradora, Bianca também atua voluntariamente como coordenadora regional do Selo Amazônia Mulher, iniciativa independente de seu trabalho na CoreX que busca ampliar o reconhecimento e as oportunidades de desenvolvimento para empreendedoras amazônicas.

Entre as experiências que relata está a de uma empreendedora de Canaã dos Carajás que conquistou uma premiação em uma ação realizada em parceria com outra iniciativa de apoio ao empreendedorismo. A mulher telefonou para Bianca e contou que utilizaria o dinheiro para substituir uma máquina que havia quebrado e comprar materiais para continuar produzindo.

A experiência reforçou a defesa da engenheira pela valorização dos conhecimentos locais e pela diversificação das atividades econômicas. Na avaliação dela, muitas dessas mulheres já produzem, sustentam suas famílias e contribuem para a economia das comunidades onde vivem. O que falta, muitas vezes, são oportunidades para ampliar aquilo que construíram.

Para Bianca, o Pará dispõe não apenas de recursos minerais, mas também de pesquisadores, engenheiros, geólogos, biólogos e outros profissionais capazes de desenvolver soluções técnicas e participar de projetos complexos. Ela cita como exemplo trabalhos de colegas sobre monitoramento e segurança de barragens apresentados em congressos especializados.

A valorização desse conhecimento, na avaliação da engenheira, precisa acompanhar o reconhecimento internacional das riquezas minerais do estado.

Do celular utilizado para enviar os áudios da entrevista às discussões sobre o futuro energético do planeta, Bianca identifica uma conexão que considera ainda pouco percebida pelos próprios paraenses. O estado participa das cadeias produtivas que tornam possíveis essas transformações, mas, para ela, o protagonismo não deve terminar no fornecimento de matérias-primas.