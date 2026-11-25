Desafios da reciclagem marcam último debate do LibTalks Eficiência Energética

Com o tema “Reciclagem que gera valor: economia na conta e impacto para o meio ambiente”, o encontro reuniu especialistas, nesta quarta-feira (25), no Auditório Romulo Maiorana, na sede do Grupo Liberal, em Belém

O encontro reuniu especialistas para discutir os benefícios da destinação correta de resíduos e os desafios para ampliar o reaproveitamento de materiais no Pará ( Foto: Foto: Wagner Santana/O Liberal )

A reciclagem como alternativa para preservar o meio ambiente, gerar oportunidades econômicas e reduzir despesas domésticas foi o tema do último episódio do LibTalks Eficiência Energética, realizado nesta quarta-feira (25), no Auditório Romulo Maiorana, na sede do Grupo Liberal, em Belém. Com o tema “Reciclagem que gera valor: economia na conta e impacto para o meio ambiente”, o encontro reuniu especialistas para discutir os benefícios da destinação correta de resíduos e os desafios para ampliar o reaproveitamento de materiais no Pará.

Mediado por Ney Messias, diretor de projetos estratégicos do Grupo Liberal, o debate contou com a participação de Pricila Hinvaitt, representante da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará; Ana Beatriz Mendes Amaral Ramos, bióloga e coordenadora de Meio Ambiente dos Aeroportos de Belém e Macapá; e Deryck Pantoja Martins, presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Coemas/Fiepa) e diretor executivo da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará (Aimex).

Antes do início do evento, Ney Messias destacou a importância de discutir a eficiência energética a partir dos hábitos cotidianos da população e dos impactos que pequenas atitudes podem provocar no orçamento doméstico. “Todos nós cometemos pecadinhos que, de tão pequenininhos, não fazem mal a ninguém, mas afetam o bolso da gente. É uma luz que tu deixas acesa, é um chuveiro elétrico que tu não desligas. Todos nós temos pecadinhos com relação à eficiência energética”, comentou.

O diretor de projetos estratégicos do Grupo Liberal também ressaltou que o tema envolve diferentes públicos, desde consumidores comuns até instituições públicas e empreendimentos que precisam investir em construções e estruturas mais eficientes. “É um assunto que contempla nós, pessoas comuns, consumidores comuns, mas que afeta principalmente novas construções, a inteligência predial, instituições públicas. Então, é algo muito importante ser debatido”, afirmou.

Entre os assuntos discutidos no LibTalks Eficiência Energética, esteve o programa E+ Reciclagem, da Equatorial Pará, apresentado por Pricila Hinvaitt. Criada em 2015, a iniciativa permite que consumidores troquem materiais recicláveis por descontos na conta de energia. Desde o início do projeto, já foram arrecadadas mais de 33 mil toneladas de resíduos, que resultaram em quase R$ 1 milhão em descontos concedidos aos participantes.

Atualmente, o programa conta com oito postos fixos e dois itinerantes no estado. Durante a conversa, Pricila explicou que a iniciativa surgiu com o objetivo de incentivar a conscientização ambiental, a separação correta dos resíduos e a adoção de hábitos sustentáveis.

“Quando a gente fala em 33 mil toneladas de resíduo arrecadado, significa dizer que eu consegui dar desconto na fatura de energia de quase um milhão de reais”, destacou. Ela também relatou que alguns consumidores conseguem acumular créditos suficientes para zerar a conta de energia.

A representante da Equatorial ressaltou ainda que a destinação adequada dos materiais contribui para evitar o descarte irregular, reduzir impactos ambientais e estimular a coleta seletiva. A proposta é ampliar a participação da população e fortalecer a cultura de reaproveitamento de resíduos.

Educação ambiental

A importância de trabalhar a conscientização desde a infância também esteve entre os pontos centrais do encontro. Ana Beatriz Mendes Amaral Ramos defendeu que a educação ambiental seja incorporada ao cotidiano das crianças, para que as novas gerações desenvolvam uma relação diferente com os resíduos.

A bióloga destacou que materiais frequentemente tratados como lixo podem ser transformados em novos produtos, movimentar cadeias produtivas e gerar oportunidades para outras pessoas.

“Eu acho que esse é o ponto: as crianças. Ensinar que resíduo pode gerar outros produtos e que outros produtos dão oportunidade a outras pessoas. Então, acho que a transformação desses resíduos é um ponto primordial”, afirmou.

Para Ana Beatriz, a conscientização precisa ser permanente, e não restrita a campanhas ou atividades pontuais. “A educação ambiental é todo dia. Ela é boca a boca e é essa educação ambiental que faz a diferença”, resumiu.

Desafios econômicos

O debate também abordou os desafios para ampliar a estrutura de reciclagem no Pará. Deryck Pantoja Martins chamou atenção para a contradição entre a abundância de recursos naturais do estado e a baixa capacidade de processamento dos resíduos produzidos no próprio território.

Na avaliação do representante do setor industrial, a falta de empresas especializadas em reaproveitamento faz com que parte dos materiais recicláveis seja enviada para outros estados. Com isso, o Pará deixa de aproveitar oportunidades de geração de empregos, renda e movimentação econômica.

“Precisamos criar ambientes mais favoráveis para a gente instalar novas indústrias. Porque a reciclagem, em grande escala, somente a indústria consegue fazer”, defendeu. Deryck ressaltou que o estado já possui iniciativas de aproveitamento de papel e plástico, mas ainda precisa ampliar a capacidade instalada para absorver o volume de resíduos gerados.

O município de Marituba foi citado como exemplo de estruturação nesse segmento, embora parte dos materiais ainda seja encaminhada para processamento fora do Pará. A discussão também foi provocada pelo mediador Ney Messias, que chamou atenção para o fato de o Pará exportar diferentes produtos e também enviar resíduos recicláveis para serem processados em outras unidades da federação. A questão levantada foi como transformar esse cenário para que o próprio estado consiga agregar valor aos materiais que produz.