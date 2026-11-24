Deputado protocola segunda versão do relatório para o PL dos mercados digitais

Uma das principais mudanças está relacionada aos critérios para designação de uma empresa sujeita ao regime especial de acompanhamento pela Superintendência de Mercados Digitais do Cade

O deputado Aliel Machado (PV-PR) protocolou na noite de segunda-feira, 23, a segunda versão de seu relatório para o projeto de lei (PL) que estabelece a regulamentação econômica das big techs (PL 4675/2025). As alterações contemplam sugestões das bancadas com as quais o parlamentar conversou ao longo das últimas semanas.

Uma das principais mudanças está relacionada aos critérios para designação de uma empresa sujeita ao regime especial de acompanhamento pela Superintendência de Mercados Digitais do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Além do faturamento, será necessário que a empresa reúna pelo menos quatro das seis características qualitativas estabelecidas no texto:

Atuação em mais de um mercado de múltiplos lados; poder de mercado associado a efeitos de rede, inclusive entre diferentes produtos, serviços ou mercados digitais; existência de integrações verticais, atividades em mercados digitais adjacentes ou complementares, ou outros elementos que evidenciem a inserção relevante do agente em ecossistema digital; posição estratégica da qual resulte dependência de terceiros para o desenvolvimento de atividades empresariais ou para o acesso a usuários, dados, infraestrutura ou funcionalidades; acesso, controle ou combinação de quantidade significativa de dados pessoais ou comerciais relevantes, inclusive entre diferentes produtos ou serviços; atuação como controlador de acesso ou de funcionamento de ecossistema digital composto por múltiplos produtos, serviços ou ativos complementares.

Aliel incluiu um trecho estabelecendo que as obrigações determinadas pelo Cade deverão necessariamente guardar relação com os produtos ou serviços indicados na decisão de enquadramento da companhia como agente de relevância sistêmica.

O relator também reduziu de dois para um ano o prazo para que uma empresa possa pedir a revisão de sua designação, diante de mudanças significativas nas condições de mercado e adicionou mecanismos para evitar pedidos sucessivos de revisão sem fundamento.