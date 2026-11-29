Crise de inadimplência no agro deve contribuir para enfraquecimento do PIB em 2027

O Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária deve crescer novamente em 2027, mas em ritmo menor que nos anos anteriores, segundo projeções do mercado financeiro. A expansão, porém, não deve dar à economia brasileira o impulso que costuma acompanhar uma boa safra.

Isso porque o PIB agropecuário, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mede a atividade no campo, enquanto o PIB do agronegócio abrange toda a cadeia produtiva. Assim, mesmo com uma perspectiva relativamente favorável para a produção, custos elevados, crédito caro e inadimplência alta podem reduzir a rentabilidade dos produtores e limitar o efeito da safra sobre outros setores.

Com menos recursos e mais dificuldade para obter financiamento, os produtores podem adiar compras de máquinas e equipamentos, reduzir gastos com fertilizantes e outros insumos e restringir a contratação de serviços.

As dificuldades do setor ganharam evidência após o balanço do Banco do Brasil do terceiro trimestre deste ano, que apontou aumento da inadimplência na carteira rural e queda de 67,5% no lucro líquido ajustado do banco.

Economistas consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) projetam que o crescimento do PIB da agropecuária passe de pouco mais de 3% neste ano para cerca de 1% em 2027. A desaceleração ocorre em um cenário de perda de força mais ampla da economia brasileira, que convive há tempos com juros altos.

Na XP Investimentos, o economista Rodolfo Margato estima que o PIB da agropecuária cresça 3,5% em 2026 e 1% em 2027. Levantamentos especializados acompanhados pela corretora apontam aumento do volume produzido na próxima safra, mas ainda há incerteza climática, afirma.

"A janela de plantio da soja foi avaliada como favorável pela maioria dos especialistas no setor. Ainda há riscos em torno do plantio e, consequentemente, da colheita de milho, mas, por enquanto, o impacto nessas safras mais exportáveis, vamos chamar assim, é menor", avalia.

Margato ressalta que o crédito mais restrito, a alta da inadimplência e o aumento das recuperações judiciais reduzem, ao longo do tempo, a capacidade de investimento dos produtores. "Por ora, esses fatores não serão suficientes para levar a uma contração do PIB-agro, mas, de qualquer forma, teremos um crescimento mais baixo em 2027", diz.

"A menor renda dos trabalhadores e das pessoas direta ou indiretamente afetadas pelo setor, a menor capacidade de investimento e a pressão dos custos de energia, fertilizantes e outros insumos limitam, sim, o transbordamento para outras atividades", acrescenta.

O economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, é mais otimista: prevê alta de 4% do PIB agropecuário em 2027. Ele também destaca, porém, as incertezas climáticas e os possíveis efeitos do El Niño sobre a safra. Para a soja, vê risco de impacto negativo tanto do fenômeno quanto do custo dos fertilizantes. "É uma produção muito arriscada", afirma.

O câmbio mais depreciado tende a favorecer as exportações e é, segundo Vale, o principal alento para o setor. Margato também aponta esse fator como contraponto às dificuldades. "A depreciação do câmbio que vimos em um período relativamente curto aumenta as receitas do setor exportador. Considerando a internalização desses recursos, há maior receita, que, em maior ou menor grau, transborda para outras atividades", afirma.

Na ponta mais pessimista, Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), prevê queda de 1,4% do PIB agropecuário em 2027. Para ela, a perspectiva para o PIB de toda a cadeia do agronegócio, calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Universidade de São Paulo, com apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), é ainda mais desfavorável.

"É um setor que está mostrando uma combinação climática desfavorável, com preços de combustíveis, fertilizantes e insumos explodindo. Apesar da produção, há menos rentabilidade", diz ela. "Os dados de 2026 já mostram esse descolamento entre a produção e a baixa rentabilidade. E acho que, em 2027, essa relação entre o PIB da agropecuária e o PIB do agronegócio vai ser pior ainda". Ela cita o último balanço do Banco do Brasil como "um bom exemplo" das dificuldades do setor.

A diferença entre o PIB da agropecuária e o do agronegócio não é novidade. Em 2023, por exemplo, o primeiro avançou 16,3%, enquanto o segundo recuou 4,23%.

No ano seguinte, ocorreu o inverso: o PIB da agropecuária caiu 3,7%, mas o do agronegócio cresceu 1,71%. Em 2022, ambos recuaram: 1,1% e 2,04%, respectivamente. Em 2025, as duas medidas avançaram: 11,7% para a agropecuária e 12,56% para o agronegócio.