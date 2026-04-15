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Economia

Contribuinte pode agendar atendimento para serviços junto à Sefa

Medida facilita acesso do cidadão a atendimentos sob demanda em seis unidades da secretaria 

O Liberal
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Sefa destaca que agendamento possibilita um atendimento mais direcionado e qualificado (Foto: Divulgação)

A Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) oferece atendimento agendado para serviços nas seguintes unidades: Coordenação Regional em Belém, Paragominas, Santarém e Marabá, além das Coordenações Especiais do IPVA e de Micro e Pequenas Empresas.

A medida, informa a Sefa, objetiva facilitar o acesso aos serviços e informações da gestão fazendária, ao permitir que o contribuinte escolha o melhor dia e horário, de acordo com sua conveniência, a fim de evitar filas e longos períodos de espera.

"Além disso, possibilita um atendimento mais direcionado e qualificado, uma vez que a equipe pode se preparar antecipadamente para a demanda apresentada. Trata-se de um modelo que respeita o tempo do cidadão, promove conforto e assegura um atendimento mais eficiente e personalizado”, destaca a Sefa.

O secretário da Sefa, René Sousa Júnior, informa que “o atendimento agendado faz parte da diretriz institucional voltada à modernização dos serviços e humanização do atendimento e a tendência é aumentar o agendamento, para atender melhor o contribuinte”.

Na Coordenação Regional de Belém, uma das maiores unidades da Sefa, o agendamento é oferecido à população desde agosto de 2025. A unidade faz, em média, 700 atendimentos por mês.

“O agendamento promove uma gestão mais organizada do fluxo e permite à instituição otimizar os recursos humanos, reduzir a sobrecarga dos servidores, pelo ordenamento da demanda, e ajuda a elevar o padrão de qualidade dos serviços públicos oferecidos”, diz a coordenadora do Atendimento, Tania Braga.

Serviço:

O atendimento deve ser agendado pelo 0800-7255533, por meio de mensagem ou chamada, ou usando a assistente virtual disponível no site da Sefa, das 8h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira.

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