Chopp gourmet chega a 10 mil unidades produzidas por mês e vende até 150 por dia

Empreendedora de Pernambuco transformou a produção caseira em uma fábrica, abriu loja física e já conta com oito pontos de revenda na Região Metropolitana de Belém

O mercado de chopp gourmet ganha espaço na Região Metropolitana de Belém e abre oportunidades para pequenos empreendedores. Em Ananindeua, a produtora pernambucana Aucilene Gonzaga chega a fabricar de 8 mil a 10 mil unidades por mês e comercializa de 100 a 150 chopps por dia na fábrica e na loja física. O negócio, que começou na porta de casa, há três anos, cresceu, conquistou clientes e hoje conta com 8 pontos de revenda, além de um estabelecimento próprio.

A trajetória de Aucilene é marcada pelo empreendedorismo familiar e pela busca por mais autonomia profissional. Depois de trabalhar durante anos no comércio e passar um período no Rio de Janeiro, ela decidiu investir na produção de chopps gourmets para ter o próprio negócio e acompanhar de perto o crescimento dos filhos. O que começou como uma alternativa de renda se transformou em uma empresa com 32 opções de sabores.

Aucilene Gonzaga, vendedora e produtora de chopps gourmets, durante entrevista ao Grupo Liberal. (Ivan Duarte | O Liberal)

De vendas na porta de casa à loja própria

A experiência com vendas acompanha Aucilene desde a infância, em Pernambuco, onde a mãe já trabalhava com a comercialização de alimentos. Ao chegar ao Pará, ela também atuou no comércio, mas decidiu mudar de profissão depois de perceber que a rotina de trabalho dificultava o acompanhamento do crescimento do primeiro filho.

“Depois que eu tive o meu primeiro filho, eu não acompanhei o crescimento. Aí, já o segundo, eu disse: ‘Não, eu não quero mais trabalhar pra ninguém. Eu quero trabalhar pra mim e poder acompanhar o crescimento’”, conta.

A produção começou na cozinha de casa, com a venda na própria residência. Uma placa colocada na frente do imóvel ajudou a atrair os primeiros consumidores. Durante o primeiro ano, Aucilene comercializou os produtos na porta de casa. Depois, construiu um espaço no quintal para instalar a fábrica e ampliar a produção.

Com o crescimento das vendas e o investimento no delivery, a empreendedora conseguiu abrir a própria loja física, inaugurada em 19 de outubro. Ela acredita que o estabelecimento seja o primeiro especializado em chopp gourmet em Ananindeua, embora ressalte que não conhece outros empreendimentos do mesmo segmento na cidade.

(Ivan Duarte | O Liberal)

Sobremesa no saquinho conquista consumidores

Tradicionalmente associado ao refresco e ao combate ao calor, o chopp ganha uma nova proposta com a versão gourmet. A aposta está na combinação de ingredientes selecionados, sabores elaborados e apresentação diferenciada. Para Aucilene, o produto deve ser percebido como uma sobremesa, e não apenas como uma bebida congelada.

“Eu sempre falo que ele não é um chopp. Ele é uma sobremesa no saquinho”, explica.

Segundo a empreendedora, a aceitação desse tipo de produto vem aumentando, apesar da resistência inicial de consumidores acostumados aos chopps tradicionais, vendidos por preços mais baixos.

Chopp Gourmet < > Ivan Duarte | O Liberal

O preço de cada unidade na loja é de R$ 9. Para os revendedores, o valor cai para R$ 6,50 por unidade, em compras a partir de 30 unidades. A negociação permite escolher os sabores em grupos de dez unidades.

A apresentação também é uma estratégia para conquistar o público e justificar o valor cobrado. “Como ele é um gourmet e eu trabalho com produtos selecionados, ele tem um preço um pouco mais elevado. E aí, para que esse cliente entenda que ele vale esse valor, eu preciso mostrar a qualidade antes dele provar”, afirma.

32 sabores e ingredientes selecionados

O cardápio conta com 32 sabores, entre opções tradicionais e combinações especiais. Ninho com Nutella, pudim e queijo cuia estão entre os mais procurados. Também fazem parte da lista o Ferrero Rocher e o cheesecake com geleia de morango.

A empreendedora ainda desenvolveu alternativas sem leite, como os sabores de manga e morango, para atender consumidores que não podem consumir lactose.

(Ivan Duarte | O Liberal)

A qualidade dos ingredientes é um dos principais cuidados durante a fabricação. As frutas são compradas frescas e utilizadas, preferencialmente, no dia seguinte. A produção também utiliza chocolates nobres, Nutella e outros produtos selecionados.

“Tudo muito fresquinho. A fruta a gente compra um dia, no outro dia a gente já usa. Muita Nutella, muito chocolate nobre. Muito chocolate de boa qualidade”, destaca.

Produção envolve toda a família e equipe

Mesmo com o crescimento do negócio, Aucilene continua acompanhando pessoalmente todas as etapas da produção, desde as compras até a seleção dos ingredientes. Atualmente, três pessoas trabalham diretamente na fabricação, enquanto o marido também participa da rotina do empreendimento. Gabriel fica responsável pelo atendimento na loja.

“Tudo que eu faço é passado por mim. A compra, a seleção das polpas, dos produtos, das frutas. Tudo sou eu que faço”, relata.

A organização e a higiene são outros pontos considerados fundamentais para manter o padrão dos produtos e garantir que os clientes encontrem os sabores que procuram. A empreendedora também busca ouvir sugestões dos consumidores para avaliar novas opções para o cardápio.

(Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Chopp gourmet movimenta a economia local e abre oportunidades para empreendedores

Para o economista paraense Nélio Bordalo, membro do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá (Corecon-PA/AP), a expansão do chopp gourmet representa um movimento importante para a microeconomia paraense. Segundo ele, o produto, que antes era visto como uma alternativa caseira para aliviar o calor, passou a funcionar como um modelo de negócio capaz de gerar renda, criar empregos e movimentar diferentes setores da economia.

“A venda do tradicional chopp, que foi elevado à categoria gourmet, consolidou-se como uma engrenagem relevante da microeconomia no Pará. O que antes funcionava apenas como uma alternativa caseira para aliviar o forte calor amazônico transformou-se em um modelo de negócio para pequenos empreendedores, capaz de gerar liquidez imediata, absorver mão de obra e dinamizar a cadeia produtiva local”, avalia.

Na avaliação do economista, um dos fatores que favorecem o crescimento desse mercado é a baixa barreira de entrada. Com investimento inicial relativamente pequeno, voltado principalmente à compra de ingredientes e equipamentos de refrigeração, famílias conseguem iniciar a produção sem precisar de uma estrutura empresarial de grande porte.

Economista Nélio Bordalo. (Reprodução/ Leandro Corrêa)

Bordalo também destaca o potencial da utilização de ingredientes regionais como estratégia para agregar valor ao produto e fortalecer a economia local.