CDL Belém promove curso sobre Google Perfil da Empresa para impulsionar negócios locais

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Belém realiza nesta quinta-feira (16), das 14h às 16h30, um curso voltado ao uso do Google Perfil da Empresa. A capacitação ocorrerá na sede da entidade, localizada na rua 28 de Setembro, Nº. 16, em Belém.

A iniciativa é realizada em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Pará e será ministrada pelo instrutor Harlen Nascimento. Podem participar associados da CDL e parceiros convidados. As inscrições são feitas pelo telefone (91) 3204-1524, também disponível via WhatsApp.

Segundo o executivo da CDL Belém, Edson Nogueira Souza, o curso tem como objetivo preparar empresários para utilizar ferramentas digitais que ampliem a visibilidade dos negócios.

“Esse curso é realizado em parceria CDL Belém e Sebrae e terá como objetivo desenvolver habilidades técnicas para que empresas e empreendedores alcancem mais visibilidade para o seu negócio com o Google Perfil da Empresa. Essa ferramenta é essencial para que a empresa seja encontrada com facilidade nas buscas, fortalecendo sua presença no meio digital e atraia mais clientes”, afirmou.

Agenda de capacitações

De acordo com Edson Nogueira Souza, a CDL Belém mantém uma programação anual de cursos, palestras, workshops e treinamentos voltados à qualificação de gestores, colaboradores e empreendedores.

“A CDL Belém possui uma agenda anual de eventos de capacitação, envolvendo cursos, palestras, workshops e treinamentos voltados para a qualificação corporativa, tanto para gestores quanto para colaboradores e empreendedores que possuem seus próprios negócios”, destacou.

As atividades, segundo ele, buscam preparar empresas para os desafios do mercado e melhorar o atendimento ao público.