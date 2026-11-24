Câmara aprova ajuste fiscal para 2027; veja como votou cada deputado do Pará

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira (23), o texto-base do projeto de lei que estabelece medidas de ajuste fiscal nas contas públicas para viabilizar o cumprimento da meta orçamentária de 2027. A proposta recebeu 353 votos favoráveis e 128 contrários. Houve ainda cinco abstenções, dez obstruções e 16 ausências.

O projeto foi encaminhado pelo governo federal ao Congresso na semana passada e prevê uma economia de até R$ 56 bilhões já em 2027. Entre as medidas estão a redução de incentivos e benefícios tributários e mudanças nas despesas discricionárias, que são gastos do governo cuja execução não é determinada por obrigação legal.

A votação na Câmara ocorreu após o Senado concluir a análise da proposta na última quinta-feira (19). Para viabilizar a apreciação do texto, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou uma sessão extraordinária para esta segunda-feira, apesar de não ser um dia habitual de votações nos plenários do Congresso.

Como votaram os partidos

A votação evidenciou diferenças entre as bancadas partidárias. O PT teve ampla adesão à proposta: dos 67 deputados da legenda, 64 votaram a favor. Não houve votos contrários. Lindbergh Farias (RJ) e Natália Bonavides (RN) se abstiveram, enquanto Kiko Celeguim (SP) não registrou presença.

O PL, maior bancada da Câmara, concentrou a oposição ao projeto, com 86 votos contrários e quatro ausências. Apesar da orientação da legenda, sete parlamentares votaram a favor: Cezinha de Madureira (SP), Detinha (MA), João Carlos Bacelar (BA), Josimar Maranhãozinho (MA), Marcelo Álvaro Antônio (MG), Vinicius Carvalho (SP) e Vinicius Gurgel (AP).

Já o PSOL não registrou votos favoráveis ou contrários. Dos 13 integrantes da bancada, dez entraram em obstrução, mecanismo regimental utilizado para tentar atrasar a votação, e três se abstiveram: Célia Xakriabá (MG), Erika Hilton (SP) e Professora Luciene Cavalcante (SP).

Seis partidos tiveram todos os seus parlamentares votando a favor, sem ausências: PSB (17 votos), PDT (nove), PV (seis), PRD (três), Rede (três) e Cidadania (dois). Na oposição, Novo (cinco deputados) e Missão (um) registraram unanimidade nos votos contrários.

As bancadas do PCdoB, Avante e Solidariedade também não tiveram votos contrários. O PCdoB registrou nove votos favoráveis e uma ausência; o Avante, quatro votos favoráveis e uma ausência; e o Solidariedade, três votos favoráveis e uma ausência.

Entre os partidos do Centrão, o Progressistas apresentou uma das maiores divisões internas: dos 47 deputados, 33 votaram a favor e 12 contra.

Outras bancadas numerosas registraram maioria favorável ao texto. O União Brasil teve 44 votos favoráveis e seis contrários; o PSD, 42 a favor, cinco contra e duas ausências; o Republicanos, 36 a favor e quatro contra, além de duas ausências e do presidente da Câmara; e o MDB, 33 favoráveis, quatro contrários e uma ausência. O Podemos registrou 23 votos a favor e quatro contra, enquanto o PSDB teve 15 favoráveis, um contrário e uma ausência.

Na divisão por estados, Amapá e Piauí foram as únicas unidades da Federação em que todos os deputados compareceram e votaram a favor da proposta. Nenhum estado teve todos os seus representantes votando contra.

Veja como votou cada deputado do Pará: