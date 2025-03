Bolsas da Europa fecham sem direção única antes da decisão do Fed

As bolsas da Europa encerraram o pregão desta quarta-feira , 19, sem direção única, interrompendo uma sequência de três altas consecutivas. O foco dos investidores se deslocou dos gastos públicos da Alemanha para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), que será anunciada hoje.

Em Londres, o FTSE 100 registrou alta de 0,02%, fechando em 8.706,66 pontos. O DAX caiu 0,34% e fechou em 23.301,64 pontos. Já o CAC 40, em Paris, avançou 0,70%, encerrando o dia em 8.171,47 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,47%, para 13.417,40 pontos, enquanto o PSI 20, em Lisboa, teve queda de 0,33%, a 6.902,95 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve alta de 0,45%, fechando em 39.712,66 pontos. Os números ainda são preliminares.

A decisão do Fed manteve os investidores cautelosos ao longo do dia. O consenso do mercado é que o banco central dos EUA manterá os juros no patamar atual, mas as atenções estarão voltadas para o discurso do presidente da instituição, Jerome Powell, à luz das incertezas geradas pela política tarifária do governo Trump.

Mercado aguardava ainda a votação no Bundesrat da proposta histórica para flexibilizar o "freio da dívida" na Alemanha, o que viabilizará um superpacote de investimentos em defesa e infraestrutura. A votação está prevista para sexta-feira (21).

Analistas do Barclays acreditam que a reforma fiscal alemã impulsionará o crescimento econômico e os lucros corporativos a partir de 2026. O banco elevou sua projeção de crescimento do lucro por ação do índice Stoxx Europe 600 para 8% em 2026, ante os 4% estimados anteriormente.

"O rali das ações europeias desde o início do ano já precificou parte dessas boas notícias, e as tarifas comerciais dos EUA ainda podem representar um desafio. No entanto, o cenário de crescimento europeu para o médio prazo melhorou", avaliam os estrategistas do banco.

No cenário macroeconômico, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro desacelerou para patamar abaixo da estimativa preliminar e da previsão de analistas.

Além do Fed, o Banco da Inglaterra deve manter sua taxa de juros inalterada nesta quinta-feira. O mercado ainda segue atento aos desdobramentos geopolíticos, após novos ataques realizados tanto por Rússia quanto Ucrânia nesta madrugada.

* Com informações da Dow Jones Newswires