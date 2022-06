Marajó: Ronny Silva é embaixador de conteúdo de Muaná no projeto É Pará Isso

Com olhar ampliado, o É Pará Isso terá direto do Marajó, Ronny Silva (@ronny_silva_makeup) que se apresenta como um ''fazedor de cultura”. Nascido e criado no arquipélago, ele é coreógrafo, dançarino, ator e maquiador, e é como maquiador que se destaca com vídeos marcados por cortes rápidos, em que em cada quadro sua figura muda com uma cor ou traço diferente, como Lobo ou Leão para representar Paysandu e Remo, garça namoradeira ou urubu malandro, Joelma ou até uma praia do nosso Estado. O que ele faz com maquiagem parece não ter limites.

O projeto É Pará Isso

O É Pará Isso é um projeto de Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e tem apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner). O projeto tem a coordenação de da jornalista e produtora de conteúdo (@acasacomoelae) Trisha Guimarães, com apoio do jornalista Alan Bordallo. Os seis selecionados irão receber mentoria e produzir conteúdos entre junho e julho, além de um smartphone e ajuda de custo durante o período.

O É Pará Isso disponibilizou uma fase de treinamento dos selecionados e envio de equipamento para cada um dos produtores de conteúdo. Todos os seis candidatos receberão um smartphone, e ajuda de custo durante a duração do projeto, que ocorre entre junho e julho. Os conteúdos serão publicados a partir de junho em diferentes plataformas de O Liberal, como o portal O Liberal, as redes sociais de @oliberal e matérias sobre os conteúdos nos impressos O Liberal e Amazônia Jornal.