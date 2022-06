Baixo Amazonas: Fábio Barbosa é embaixador de conteúdo de Santarémno projeto É Pará Isso

Do oeste do Estado vem Fábio Barbosa (@fabiobarbosafb), jornalista, poeta, escritor, produtor cultural e de conteúdo digital. Fábio é de Santarém e quer mostrar assuntos do Tapajós e Baixo Amazonas, algo fácil para alguém como ele, que já viajou pelos municípios da região de barco, carro e de avião, de acordo com o que o destino o requisita. A proposta dele é mostrar da aclamada Alter do Chão a outras paragens tapajônicas.

O projeto É Pará Isso

O É Pará Isso é um projeto de Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e tem apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner). O projeto tem a coordenação de da jornalista e produtora de conteúdo (@acasacomoelae) Trisha Guimarães, com apoio do jornalista Alan Bordallo. Os seis selecionados irão receber mentoria e produzir conteúdos entre junho e julho, além de um smartphone e ajuda de custo durante o período.

