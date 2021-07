Dois homens são presos por roubo de celular na Marambaia, em Belém

Dois homens com identidades não reveladas foram presos, na noite do sábado (10), acusados por roubo de um aparelho celular no bairro de Marambaia, em Belém. A ação foi realizada pelas equipes da Companhia Independente de Polícia Turística (Ciptur), unidade que integra o Comando de Policiamento Especializado (CPE), da Polícia Militar do Pará.



De acordo com a PM, a prisão foi realizada durante ações de policiamento ostensivo na avenida Rodolfo Chermont. Os policiais militares foram informados por populares que uma dupla armada em motocicleta, estava cometendo roubos nas redondezas.



As equipes da PM saíram em diligências e localizaram os suspeitos, que estavam de posse de um aparelho celular e não sabiam desbloquear. Momentos depois, uma mulher reconheceu os suspeitos e se apresentou como a proprietária do aparelho roubado.



"Após serem desmascarados, os dois homens relataram que não usaram arma de fogo e, sim, um simulacro, que também foi entregue para os policiais. O caso foi registrado na Seccional Urbana da Marambaia para a realização dos procedimentos necessários", detalhou a PM.