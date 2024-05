DJ Meury se apresenta no I Festival de Tecnobrega e Aparelhagem, em balsa no meio do Rio Guamá

Nesta quinta-feira (30), o I Festival de Tecnobrega e Aparelhagem traz um line-up com muita música paraense para o Palácio dos Bares e um flutuante para o meio do rio Guamá. DJs, bandas e aparelhagens fazem a programação do evento inédito.

Vale lembrar, que desde o dia 27, o I Festival de Tecnobrega e Aparelhagem promoveu fóruns e oficinas gratuitas no Palacete Faciola.

Representando a diversidade dos soundsystems da Amazônia, Super Pop Live, a batalha entre o Novo Brasilândia e o Diamantina, e o Luxuoso Tamatá tocando diretamente de uma balsa no meio do rio Guamá. Mostrando a diversidade e a história do brega, Fruto Sensual, Nelsinho Rodrigues + Aninha, David Sampler convida Os Alucinados do Tecnobrega: Keila, Maderito, Marlon Branco, além das DJs Meury, Mayara Barreto, Dyselma Serrão e do Cyber Dj Gil com a Batalha de Equipes de Dança completando a programação.

A DJ Meury vai tocar na bolsa durante o pôr do sol. “Eu estou feliz por esse festival que é do tecnobrega e aparelhagens e que junta os artistas. O Pará precisa disso! Além do Festival Psica, agora temos o Festival de Tecnobrega e Aparelhagem, isso é muito bom por que é difícil a gente ter eventos que tem aparelhagens e bandas paraense é importante para a valorização e também para a união dos artistas”, explica a cametaense.

Como o show dela será no meio do Rio Guamá, Meury preparou um setlist especial. “O nosso show vai ser daquele jeito, muitos fogos. O puro rock doido! Vamos tocar de tudo! Já toquei outras vezes em balsa, em outros eventos, mas é totalmente diferente de uma casa de show, já que é na beira do rio mesmo, muito vento e a galera endoidando. É coisa de louco! e esse evento vai ser inesquecível! E tem que tocar ‘Ao Pôr do Sol’, de Teddy Max”, antecipa.

A artista, famosa pela vinheta "Alô Meury", nasceu em Cametá. Aos 15 anos ela passou a se dedicar à música e começou a tocar em festas. Três anos depois ela passou a atuar como produtora musical, criando seus remix e vinhetas.

Atualmente, DJ Meury é reconhecida nacionalmente e até internacionalmente. Ela se apresentou no Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos, no projeto Pororoca.

“Hoje eu represento as mulheres do Norte do Brasil, assim como as aparelhagens. Em Nova York, eu levei as aparelhagens nas minhas costas. Também fiz Rock in Rio. É muito importante a valorização da mulher, estamos quebrando uma barreira muito grande. Porque já existiu muito machismo, hoje ainda existe, mas menos. De 10 DJs, apenas uma é mulher! Tem muitas DJs mulheres aqui, só que acho que não dão espaço para elas. Eu sei que depois desse evento, essa união que vamos ter com os artistas, DJs e bandas, vai quebrar mais isso e ter mais valorização, e espero que todos daqui, nossos artistas e músicas saiam daqui, expanda mais ainda. Porque esse é nosso ano. O tecnomelody, a música paraense, está muito forte no Brasil todo”, pontua.

Uma das características da DJ Meury é a produção musical. Além dela realizar muitos remix, ela ainda produz as suas próprias canções.

“Eu sou uma produtora que faz remix, assim como autorias. Já gravei com a Viviane Batidão, MC Dourado e outros cantores, mas sempre indico para as pessoas fazerem músicas autorais. Porque não vamos ter problemas quando saímos do Pará, podemos arrecadar nosso dinheiro, diferente de uma versão, que não vai poder tocar. Não podemos ser censurados. Para sermos vistos só com o autoral e eu sempre foquei nisso e sempre fiz esse alerta para todo mundo do Pará investir nisso”, finaliza.

O evento surge como um novo marco na região Norte: é a primeira vez que produtores, DJs, artistas, pesquisadores e empresários do mercado se reúnem para debater questões sobre esse universo tão importante para a cultura contemporânea da música. O Festival tem patrocínio da Budweiser através da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará, Secretaria do Estado de Cultura e Governo do Pará. O evento tem realização da Psica Produções e do Instituto Regatão.

Agende-se

Data: hoje, 30

Hora: 16h

Local: Palácio dos Bares e Balsa no Rio Guamá (Av. Bernardo Sayão - Cidade Velha)

*mediante entrega de 1kg de alimento não perecível ou peça de roupa, que serão doados para famílias desabrigadas do Rio Grande do Sul