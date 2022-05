Paraense faz sucesso com delivery de hambúrguer

Dados divulgados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apontam que a abertura de pequenos negócios no Brasil bateu recorde em 2021. De acordo com a instituição, mais de 3,9 milhões de empreendedores formalizaram micro e pequenas empresas ou se registraram como microempreendedores individuais (MEIs).

A pequisa do Sebrae revela ainda que em 2021, foram abertas 682,7 mil microempresas (17,35% do total), com faturamento de até R$ 360 mil por ano, recorde da série histórica para o segmento. Além disso, foram criadas 121,9 mil empresas de pequeno porte (2,65% do total). A categoria inclui instituições que faturam de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano.

No segmento de alimentação, foram abertas 105,5 mil novas empresas, principalmente de pessoas que decidiram preparar refeições em casa e formalizaram MEIs. Segundo o Sebrae, as empresas que fornecem alimentos conhecidos como “marmitas” somaram 32,5 mil novos negócios.

Esse é o caso da empresária Daniella Dulcireny Mendes, proprietária da hamburgueria Beeh Burg, que atualmente está localizada dentro do apartamento da empreendedora, em Belém, e funciona apenas por meio de delivery.

Hamburgueria Beeh Burg vende cerca de 300 sanduíches por semana (Claudiana Santiago)

Daniella conta que sempre teve o sonho de empreender e, em dezembro de 2019, conseguiu inaugurar uma arena society no município de Viseu, no interior do Pará. Após a inauguração, surgiu a ideia de vender hambúrguer artesanal no local.

“Aí veio a pandemia e eu tive que me reinventar. Como eu tinha acabado de inaugurar o meu empreendimento em Viseu e vinha morar em Belém, surgiu a ideia de criar a Beeh Burg dentro do meu apartamento. E ela cresceu na pandemia”, relembra.

Vantagens

Atualmente, a Beeh Burg conta com uma equipe de três pessoas, funciona de terça a domingo, e vende cerca de 300 sanduíches por semana. A proprietária ressalta que investir no próprio negócio garante diversas vantagens, entre elas, a flexibilidade.

“Nos permite fazer a organização do nosso horário de uma forma flexível, escolhendo os melhores momentos para desenvolver o trabalho”, explica. Diante deste cenário, Daniella revela que está 100% feliz com o seu empreendimento e o sucesso que ele vem alcançando no segmento de alimentação. “Estou realizada, porém, na cabeça de um empreendedor é sempre possível buscar ainda mais realizações”, declara.

Expectativas

Futuramente, a proprietária da Beeh Burg deseja tirar a hamburgueria do apartamento e montar o seu próprio espaço, além de investir em franquias, que serão distribuídas por todo o território nacional.

Daniella explica que um dos segredos para o sucesso é colocar amor em tudo que envolve o empreendimento. “Se seu sonho é empreender, arrisque-se, saia de sua zona de conforto e vá em busca do que realmente você quer. Ser empreendedor é muito gratificante, principalmente quando fazemos com amor”, finaliza.

Sanduíches unem sabor e praticidade

Durante a pandemia da covid-19, as vendas de hambúrguer cresceram, conforme apontam os dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). No caso do aplicativo de delivery Ifood, houve um aumento de 104% no número de hamburguerias cadastradas na plataforma, entre março de 2020 e março de 2021.

Já as vendas de burgers apresentaram um crescimento de 140% no mesmo período. De acordo com o Sebrae, as atividades das hamburguerias são vantajosas porque não há necessidade de determinação de público-alvo específicos e de ações diferenciadas, pois é um negócio com boa aceitação da população de todo o território brasileiro e de todas as classes sociais.

Outra questão é a rotina corrida do povo brasileiro, que cada vez mais necessita de soluções rápidas e práticas à disposição para facilitar a sua alimentação. Diante disso, as hamburguerias tornam-se um refúgio para as necessidades alimentares imediatas, fato que fortifica ainda mais esse tipo de empreendimento.