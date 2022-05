Delivery de hamburgueres vira tendência na pandemia e atrai novos clientes

O conceito de fast food ajudou a popularizar o consumo de hambúrgueres no mundo, se tornando um dos principais produtos de grandes redes de alimentação. Porém, com o tempo, novas versões do lanche ganharam espaço no mercado, incorporando novos ingredientes, molhos e cortes de carne que dão o tom dos hambúrgueres artesanais. A tendência por esse novo modelo motivou também o surgimento de ambientes novos e com identidade própria.

Foi nesse cenário que nasceu o Terraço Burger & Beer, dos empresários Fábio Victor e Sérgio Bulcão. O empreendimento já surgiu com a proposta inovadora de ser um ambiente confortável e com boa comida na região da avenida Augusto Montenegro, em Belém, onde, apesar do grande crescimento, ainda há carência desse tipo de estabelecimento. "Para isso fomos pesquisar e estudar muito do universo do hambúrguer. Pra nós do Terraço, temos a missão de entregar nosso melhor todos os dias através das pessoas, burgers e nosso ambiente", conta Fábio.

Empreendimento aposta em ingredientes com produção artesanal para se destacar no mercado (Jorge Renato / Divulgação Terraço Burger & Beer)

Um dos pontos fortes do negócio é o foco na melhor experiência do cliente a partir de um hambúrguer que não tem nada a ver com os industrializados. Por isso, a hamburgueria investiu em uma proposta culinária voltada ao artesanal, com produção própria de bacon, pães assados diariamente e carne, legumes e queijo sempre frescos.

A ideia caiu no gosto do público e, em 2019, o empreendimento abriu sua segunda unidade, na avenida Alcindo Cacela que, mesmo com uma grande clientela, não deixou de ser afetado por uma crise global. "Tivemos um crescimento muito bom, porém em março, vimos nosso negócio em sério risco, pois ainda estávamos começando e tivemos que paralisar tudo", relata o empresário. A solução para contornar as restrições sanitárias foi apostar no delivery para sobreviver no mercado.

As entregas a domicílio foram a saída para muitos negócios de alimentação se manterem ativos durante a pandemia. Tanto que o iFood, uma das principais plataformas de venda de alimentos por aplicativo, registrou um aumento de 104% no número de hamburguerias cadastradas entre os meses de março de 2020 e março de 2021. Os hambúrgueres também foram destaque nas vendas, com aumento de 140% nos pedidos. Ao mesmo tempo, cresceu também o número de novos negócios no aplicativo, com um aumento de 27% no ano de 2021, sendo a maioria de micro e pequenos empreendimentos, que representam 84% dos cerca de 270 mil estabelecimentos cadastrados.

Hamburgueria conta com unidades nas avenidas Augusto Montenegro e Alcindo Cacela, em Belém (André Oliveira / O Liberal)

Em meio a tanta concorrência, buscar um diferencial se tornou um elemento que gera agregação de valor, mas também uma necessidade de primeira ordem. “Nossa proposta de delivery foi buscar no mercado as melhores práticas e embalagens para minimizar os impactos que o alimento embalado sofre. E garantir, assim, uma boa experiência ao cliente”, afirma Fábio Victor. O resultado ele percebeu novamente na resposta do público. “Nossos clientes sempre elogiaram a apresentação dos nossos produtos e qualidade”, ressalta.

Atualmente, mesmo com a flexibilização das regras de controle sanitário, a hamburgueria tem ainda cerca de 30% de seu faturamento relacionado ao delivery. Com uma estratégia de posicionamento no mercado aliada a produtos de qualidade e boas experiências de atendimento, seja presencial ou remotamente, foi possível fidelizar os clientes da hamburgueria, apesar das dificuldades enfrentadas ou da plataforma.

Nesse sentido, o delivery acabou servindo como um cartão de visita para que consumidores antes atendidos a distância hoje cheguem aos espaços físicos e possam desfrutar do conceito que o empreendimento se propõe. “Estamos muito otimistas para 2022, pois muitos clientes puderam de fato nos conhecer, estão gostando e vindo com frequência. Isso para nós apenas fortalece nossa crença de estar entregando algo com diferencial”, conclui Fábio Victor.