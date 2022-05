Autoestima na maternidade reflete no relaciomento

Trabalhar o autocuidado e a autoestima são questões importantes e que deveriam ser acessíveis a todas as pessoas. E para as mulheres, são pontos que influenciam na maternidade, uma vez que, estando bem, elas passam segurança, principalmente, aos filhos.

A médica dermatologista Carolina Dias explica que a dermatologia, nos dias de hoje, se preocupa com a saúde da pele e com a beleza de uma forma mais ampla. É uma ciência que ajuda a recuperar a autoestima, a confiança e trazendo de volta o prazer de se relacionar com as outras pessoas estando bem com a sua autoimagem. “Nesse sentido, ela devolve qualidade de vida, confiança nos relacionamentos e segurança na sua imagem pessoal”, destaca a profissional.

No universo materno, a médica destaca que o tempo é precioso e que é comum que a maioria das mães se sintam culpadas por deixar de estar com os filhos e em decorrência de prioridades particulares.

“Precisamos entender que quando nos sentimos bem com a nossa imagem, sentimos confiança e transmitimos isso aos nossos filhos. É importante estarmos bem para poder estarmos bem na relação mãe-filhos e isso envolve também a autoimagem. Dedicar um tempo para se cuidar, respeitando os limites financeiros da situação, é primordial. Devemos pensar com carinho em nos priorizar em determinados momentos, isso refletirá na qualidade de qualquer relacionamento”, explica a médica dermatologista.

Com relação à pressão da mulher moderna em ter que estar bonita, ser bem-sucedida e ainda ser boa mãe é uma realidade pesada e diária. E como mãe, a médica diz que faz parte desse grupo. “Eu particularmente sofro com isso também. Soma-se a isso o fato de se cobrar, estar bem após o parto e recuperar o corpo de antes o mais rápido possível. É uma carga enorme. Eu como dermatologista sou adepta da beleza da mulher real. Realçar o que você tem de bonito, recuperar alguns sinais de envelhecimento e trabalhar sempre com prevenção, sem paranoias. Todas queremos estar na nossa melhor versão, mas devemos respeitar o tempo e o limite de cada mãe e mulher ”, sugere a médica.

Saúde mental e bem-estar são prioridades

A advogada Kelly Soares diz que a maternidade foi avassaladora em sua vida, pois como uma mulher vaidosa e que sempre teve a preocupação com o autocuidado, passou também a ter um outro olhar sobre esse autocuidado e sobre a vida de um modo geral.

“A maternidade me mudou em tudo. Na questão do autocuidado ela me fez refletir mais no que realmente importava. Primeiro o cuidado com minha saúde mental e bem-estar, depois o cuidado com a minha aparência. Antes da maternidade eu não tinha paciência para academia e atividades físicas, depois do Rafa (primogênito) eu saí da zona de conforto, porque para ter o corpo que eu queria era preciso esforço, só a genética não era mais suficiente. E isso foi maravilhoso, sair da zona de conforto”, fala a advogada sobre a sua vivência.

Kelly Soares passou a ter um outro olhar com o autocuidado após a maternidade (Neto Soares)

Um dos principais comentários que Kelly escutou durante a primeira gestação foi “o corpo não volta” e “a era modelo acabou”. Particularmente, os comentários os deixavam receosa, na época. Na segunda gestação, já com 32 anos e mais madura, ela diz que não se importou com o que falavam, pois já estava ciente das mudanças do corpo e mais segura.

“Nesta gestação eu optei por deixar o meu corpo ter o tempo dele e eu também. Optei pelo meu conforto e saúde mental. Eu estou me sentindo muito bem, mesmo com as mudanças na minha aparência”, acrescenta a advogada.

Sobre o assunto, é importante finalizar sobre a reflexão que a médica Carolina Dias fez: “A beleza da mulher real é justamente vencer os medos e a culpa e enxergar o que há de mais lindo nessa relação e na sua imagem”.