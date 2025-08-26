Dia do Feirante: Governo do Estado já investiu R$ 100 milhões em feiras e mercados do Pará

Nesta segunda-feira, 25, é comemorado o Dia do Feirante. O Pará tem a maior feira a céu aberto da América Latina, o Ver-o-Peso. O Governo do Estado reconhece a força do segmento para a economia estadual, e de 2019 para cá, já investiu mais de R$ 100 milhões na construção e reconstrução de 28 feiras e mercados em todo o Pará, e tem 10 obras em andamento. Intervenções que contribuem para qualificar o serviço, gerar mais empregos, renda e qualidade de vida aos trabalhadores e suas famílias. O apoio acontece em duas frentes: pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), com a Diretoria de Feiras e Mercados (DFM), e pela Secretaria de Obras Públicas (Seop), com a construção e reforma de espaços em vários municípios.

“As obras do Governo do Pará em feiras e mercados têm garantido ambientes mais dignos para o trabalho das pessoas. A população sai de casa sabendo que vai ser bem recebida para fazer as suas compras, sem os riscos de proliferação de doenças. São investimentos que mantêm e geram novos empregos aos feirantes, essa classe tão importante para a geração de renda, do desenvolvimento da economia das cidades”, afirma Ruy Cabral, secretário de Obras Públicas.

Criada em 12 de abril de 2022, a DFM/Sedap atua ao lado dos feirantes, levando equipamentos, cursos e ações de cuidado. A Diretoria, em parceria com o Instituto Ver-o-Peso, beneficiou mais de 1.863 feirantes com a entrega de 7.400 equipamentos (como freezers, fogões, balanças, estufas e kits de facas) e promoveu capacitações para melhorar vendas e atendimento. Também levou serviços de saúde e cidadania — emissão de documentos, vacinas, aferição de pressão, testes rápidos — que já alcançaram mais de 5 mil trabalhadores. A DFM ainda organiza o campeonato Fut Feira, a Corrida do Pitiú e a Festa dos Feirantes, ações que estimulam o esporte, o convívio e o bem-estar.

“A criação de uma Diretoria de Feiras e Mercados foi uma grande conquista, assim como chamar um feirante como eu para ser o diretor, e nossa equipe também tem outros feirantes, que conhecem o dia a dia do trabalhador da área. Estamos levando qualificação, capacitação, reformas e revitalização das nossas feiras e mercados. Em relação a equipamentos, já entregamos mais de seis mil para feirantes. E agora temos um desafio muito grande, a revitalização da Feira do Barreiro”, destaca Manoel Rendeiro (Didi do Ver-o-Peso), diretor de Feiras e Mercados da Sedap.

Quem sente a diferença no dia a dia confirma. Kátia Cilene Melo, que vende refeições na Feira de São Brás, conta: “Recebi um freezer, um fogão industrial e um jogo de panelas da Diretoria de Feiras e Mercados. Ganhar tudo novo ajudou muito no meu trabalho. Acho muito bom ter no governo uma Diretoria assim, que está sempre ao lado dos feirantes”.

Pelo lado da infraestrutura, desde 2019 a Seop já entregou 28 feiras e mercados e tem 10 obras em execução no Estado. São melhorias em acessibilidade, rede elétrica, água, combate a incêndio, banheiros e áreas de venda — como já aconteceu no Mercado da Terra Firme e no Mercado da Farinha (Guamá), em Belém, e em cidades como Jacundá, Bragança, Xinguara, Ananindeua, Benevides, Breves, Salvaterra e outras.

Em Tucuruí, o Governo do Pará entregou o primeiro módulo da Nova Feira Municipal em 4 de julho de 2024: reforma geral em blocos de confecções, mercearia/mercado, ração e grãos, pet shop, alimentação e salão de beleza, com 97 boxes e dois banheiros. A Prefeitura informou que no dia 8 de setembro fará a entrega de mais 60 novos boxes (2ª etapa), ampliando conforto e organização. Quem trabalha lá já vê a mudança. Evandro Gonçalves relata: “Me lembro muito bem como a feira estava destruída. E hoje vejo, após a reforma, a melhoria que está sendo, o espaço como está ficando, bem mais climatizado, muito melhor. Estou muito otimista para continuar esse ramo e ser bem sucedido nesse novo espaço”.

No complexo do Ver-o-Peso, Rafael Ferreira, do segmento de farinha de tapioca e sabores da floresta, também aprovou as melhorias: “Já recebi apoio de cursos de qualificações e melhorias de estrutura por meio da Diretoria de Feiras e Mercados. (…) Isso me ajudou bastante na profissionalização e ainda mais no meu trabalho, melhorando o atendimento ao cliente e valorizando nossos produtos da nossa floresta amazônica”.

Balanço em números

* 28 feiras e mercados entregues pela Seop desde 2019

* 10 obras em execução em vários municípios

* 1.863+ feirantes beneficiados diretamente pela DFM/Sedap

* 7.400 equipamentos entregues (freezers, fogões, balanças, estufas, etc.)

* 5.000+ atendimentos em saúde e cidadania nas feiras

Fut Feira (4ª edição), Corrida do Pitiú e Festa dos Feirantes

Com obras, equipamentos, cursos e cuidado com as pessoas, o Pará celebra o Dia do Feirante reforçando um compromisso simples e importante: valorizar quem coloca comida fresca na mesa das famílias e movimenta a economia em todas as cidades do Estado.